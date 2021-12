Benfica-gól a Haladásnak, erről áradoznak most Lisszabonban + videó

A futsal Bajnokok Ligája elitkörének első fordulójában, a D csoportban a Haladás szerdán a Benficával találkozott, és a műfajban a világ egyik legjobb csapatának számító portugálok Lisszabonban 8-3-ra nyerték meg az összecsapást. A házigazda már a mérkőzés elején nyomatékosította, hogy a BL Final Four elérése az egyértelmű célja, három perc alatt kétgólos vezetést szerzett. A szombathelyiek Dávid Richárd találatával szépítettek ugyan, de csak rövid ideig volt szoros a meccs, a portugálok 5-1-es vezetésénél ért véget a félidő. A portugálok harmadik gólja egészen hihetetlen, az iráni Tajebi nem akárhogyan varázsolta be a labdát a magyar csapat kapujába, még a lassításnál is nagyon kell figyelnünk, hogy megértsük, mi is történt a pályán.