Derogál Xavinak az Európa-liga, mégis ez az egyetlen esélye

Nem derült égből villámcsapásként érkezett a Bayern elleni 3-0-s zakó. A Barca vesszőfutása nem szerdán kezdődött Münchenben, s nem is szeptember 14-én, amikor odahaza ugyancsak 3-0-ra kapott ki a német sztáregyüttestől. Az első figyelmeztető jel a párizsi 4-0 volt, amit a csodával határos módon hazai 6-1-gyel még jóvá tett a gárda 2017 februárjában a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. Azóta egyre szaporodnak a súlyos vereségek. 2017 tavaszán a Juventus 3-0-lal rendezte le a Barcelonát egy körrel később. A következő idényben a Roma mért 3-0-s vereséget a Barcelonára, a 2018–19-es évadban a Liverpool adott leckét 4-0-lal, majd 2020-ban következett a történelmi kudarc, a 8-2-es vereség ugyancsak a Bayerntől.

Egyre mélyülő válság mérföldkövei ezek, Xavi hangzatos ígérete üresen cseng.

– Ma új korszak kezdődik, oda kell eljuttatnunk a Barcát, ahol az igazi helye van, arra a helyre, amelyet megérdemel – fogadkozott a néhány hete kinevezett vezetőedző.

Xavit csak a szíve viszi, még nem képes tárgyilagos helyzetelemzésre, a meccs után is arról beszélt, képesnek tartotta a csapatát a bravúrra Münchenben. Nem gondolhatta komolyan…

– Azt hittem, egyenlő ellenfele leszünk majd a Bayernnek, de ez nem így történt. Ma nem voltunk egyenlő felek, a Barca ezt nem engedheti meg magának – ismerte el.

S hogyan tovább, hogyan is kezdődhet az új korszak? Nos, Xavi azt hangsúlyozza, az Európa-liga nem a Barca szintje. A csapat mégsem tehet mást, mint hogy megnyeri a sorozatot, ha jövőre is a BL-ben szeretne indulni, hiszen a spanyol bajnokságban aligha kerül be a legjobb négy közé.

– A nulláról kezdtük a munkát, és vissza kell vinnünk a Barcát a Bajnokok Ligájába, de úgy, hogy ott az aranyéremért harcoljon. Felelősnek érzem magam. Nagyon csalódottak vagyunk, de most meg kell nyernünk az El-t – jelentette ki.

Ennek érdekében azonban már a télen új igazolásokra lesz szükség, amire maga az edző is utalt halványan:

– Most irányt váltunk, új emberek kellenek a fedélzetre. Tudjuk, anyagi gondok vannak, de nekünk nem szabad erre gondolnunk.

Az új korszak tehát azt jelenti, a müncheni vereséggel lezárult a feltétlen bizalom ideje. Aki nem teljesít, az felkészülhet arra, hogy mennie kell.

Önkritikusak a játékosok is

Letörten és önkritikusan nyilatkoztak a Barcelona játékosai is.

– Lesújtó az eredmény, és sajnos lehetett volna akár még rosszabb is. Jól kezdtünk, de kialakítottak pár helyzetet, és gólt szereztek. Az első bekapott gól megtépázta az önbizalmunkat. Végül nem sikerült csodát tenni, de nem ezért estünk ki, hanem a korábbi meccsek miatt. Folytatnunk kell a munkát, és reméljük, hogy hamarosan jobbra fordul a helyzet. Tény, hogy jelenleg nem tartozunk Európa legjobb csapatai közé. Ha így lenne, akkor kvalifikáltuk volna magunkat a nyolcaddöntőbe. A célunk most már az Európa-liga megnyerése – monda Ronald Araújo.

– Nagyon rosszul érezzük magunkat. A klub és a szurkolóink sem ezt érdemlik. Nagyon mély gödörben vagyunk, ami nagyon fáj. Ám azt is látni kell, hogy sok tényező vezetett a kiesésünkhöz. Mindannyian frusztráltak vagyunk, de saját magunk hibájából kerültünk ebbe a helyzetbe. Ha több pontot szereztünk volna, most nem lenne okunk szégyenkezni – fejtegette a csapat helyzetét a csapatkapitány Sergio Busquets, aki karrierje 650. tétmérkőzésén lépett pályára a Barae színeiben Münchenben, ezzel Xavi, Iniesta és Messi után a Barca negyedik játékosa, aki elérte ezt a mérföldkövet.

Nem hagytuk…

A Bayernnél bezzeg mindenki boldog és elégedett.

– Nagyon tetszett, amit láttam, végig domináltuk a mérkőzést. Egy nagy múltú csapat volt az ellenfelünk, amely a győzelemért jött ide, de nem hagytuk, hogy a célját valóra váltsa – mondta a lefújást követően Julian Nagelsmann, a Bayern vezetőedzője.

Thomas Müller az ötvenedik gólját szerezte a Bajnokok Ligájában, s a Barcelona ellen rendre betalál.

– Úgy tűnik, a Barca ellen mindig gólt szerzek. Ez most nem egy tipikus Müller-gól volt, de természetesen vállalom. Az ötven BL-gól szép mérföldkő, de még sok mérkőzés vár rám – jegyezte meg.

Bajnokok Ligája, csoportkör 6. forduló

E csoport:

Bayern München–Barcelona 3-0

Benfica–Dinamo Kijev 2-0

A végeredmény: 1. Bayern München 18, 2. Benfica 8, 3. Barcelona 7, 4. Dinamo Kijev 1.