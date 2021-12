Életbe lépett a titkos záradék szövetségi kapitányunk szerződésében

A TV2 bejelentése nem érte váratlanul a Magyar Judo Szövetség vezetőit – árulta el a Judoinfo.hu szakportálnak Kovács Antal szakmai alelnök, aki az elmúlt hónapokban az új szakmai stáb felállításán dolgozott. Hivatalosan a jövő évtől – gyakorlatilag azonban már ezekben a napokban is – a férfi szövetségi kapitány a négyszeres olimpikon, olimpiai ezüstérmes, háromszoros Európa-bajnok Ungvári Miklós, a női kapitány posztját pedig a világ- és Európa-bajnok Braun Ákos tölti be. Szőnyegedzőként az ő munkájukat segíti a férfiaknál az évek óta hazánkban edzősködő japán Kaida Ken, illetve a nőknél az Európa-bajnok Karakas Hedvig. A szakemberek munkáját az új technikai igazgató, az elmúlt évtizedekben Franciaországban, majd Olaszországban egyaránt nagy sikerrel dolgozó japán szakember, Murakami Kijosi felügyeli.

– Mondhatjuk, hogy életbe lépett a titkos záradék, hiszen tudtunk róla, hogy Mikinek élő szerződése van, amiről értelemszerűen nem beszélhettünk. Mindenképpen őt akartuk a férfi szövetségi kapitány posztjára, ezért vállaltuk, hogy a közös munka egy részében nem számíthatunk majd rá. Meggyőződésem, hogy a stáb többi tagja ebben a néhány hétben megfelelően helyettesíti majd – jegyezte meg Kovács Antal, aki hozzátette, a televíziós sportvetélkedő nagy népszerűséget hozott Ungvári Miklós számára, és kétségkívül hozzájárult a cselgáncssport hazai ismertségének növeléséhez is.

A régi-új exatlonos szövetségi kapitányt a Judoinfo a tatai edzőtáborban érte el.

– Már túl vagyunk két összetartáson, megismerkedhettünk Murakami mester elvárásaival, aki a tradicionális, fegyelmezettségre is épülő japán módszereket is elhozta magával – mondta Ungvári Miklós.

A versenyzéstől idén visszavonult 41 éves klasszis, aki kis híján az idei tokiói olimpiára is megszerezte a kvótát, s júniusban a budapesti világbajnokságon a hetedik helyen zárt a 73 kg-os súlycsoportban, elárulta, Kovács Antal szakmai alelnök többször is nekifutott, sokat győzködte őt, amíg el nem érte, hogy elvállalja a kapitányi feladatot.

– Nem voltam benne biztos, hogy megállom majd a helyem a tatami másik oldalán. Másrészt több mint három évtized telt el úgy, hogy az élsportra koncentráltam, most a nyáron pedig rácsodálkoztam, hogy mennyi más dologra is jut végre időm. Nagyon jól éreztem magam, nem igazán vonzott, hogy visszatérjek a dzsúdó versenyrendszerébe, és immár edzőként utazgassak az erőpróbákra. De olyan sokat kaptam a sportágtól, hogy ha vissza tudok adni valamit, ha a tudásomból vagy a hozzáállásomból át tudok adni valamit a válogatott versenyzőknek, akkor vállalnom kell. Úgy érzem, az igazi teher, az igazi felelősség Murakami mesteren van, aki nagyon szeretne érmeket szerezni a magyar váloatottal a párizsi olimpián, remélem, ehhez én is hozzá tudok majd járulni – tette hozzá Ungvári Miklós, aki 2019-ben, az Exatlon első évadában a hetvenedik epizódig harcban volt a végső győzelemért.

Néhány napon belül ismét exatlonosként kel útra Dominikára. Az utazásról részleteket nem árulhatott el, de azt elmondta, nem készült kifejezetten az Exatlon kihívásaira.

– Dzsúdóztam, lovagoltam, koronglövészetre jártam. Kérdezték tőlem, miért nem építettem magamnak egy kis pályát, ahol a dobásokat gyakorolhattam volna, de ez nem én vagyok. Bár a nyáron egy kicsit kevesebb energiát fordítottam a sportra, az állóképességemben továbbra is bízok, ahogyan abban is, hogy ebben a műsorban is népszerűsíteni tudom a dzsúdót. Készültek fotók, videók a reklámkampányhoz, amelyeken judogiban szerepelek, ha csak néhány gyerekkel több választja a mi sportágunkat, már megérte – szögezte le Ungvári Miklós.

Borítókép: Ungvári Miklósra most nem a válogatott mellett vár kihívás (Forrás: Facebook/Ungvári Miklós)