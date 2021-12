Emberelőnyben sem bírt a Fradi a Puskás Akadémiával

Laïdouni a 30. percben szerzett vezetést a Fradinak. Az ötös sarkáról lőtt laposan, Markek kapus megpróbálta kispárgázni, de a lábáról a hálóba pattant a labda (1-0).

A második félidő elején váratlanul egyenlített a Puskás Akadémia. Slagveer jobb oldali beadása után Wingo nagyot hibázott, lekészítette a labdát Balutának, aki köszönte a lehetőséget, s hét méterről a kapuba helyezte (1-1).

Peter Stöger a 62. percben beküldte az elmúlt hetekben pihentetett Uzunit és Zubkovot (Tokmac és Zachariassen helyére), de nemhogy ez, hanem sokáig az sem hozott változást, hogy a Fradi a 65. percben Szolnoki kiállítása miatt emberelőnybe került. Sőt, a vendégeknek akadt kétszer is helyzetük.

Az utolsó percekre aztán a címvédő a kapuja elé szögezte a felcsútiakat, de a győztes gólt nem sikerült megszereznie. Maradt az 1-1-es döntetlen, amivel a mintegy hatezer hazai néző nem volt elégedett. Másképpen, nem sokat vesztett az, aki úgy döntött, kihagyja a találkozót, az első és a harmadik helyezett gyengécske meccset játszott.

Peter Stöger, az FTC vezetőedzője szerint nyerhetett volna a Fradi, de a döntetlen miatt sem különösebben csalódott, s dicsérte a Puskás Akadémiát, különösen annak kapusát, Market Tamást.

– Az első félidőben kontrolláltuk a játékot, szerettem volna gyorsabb mozgásokkal nagyobb területet szabaddá tenni a szélső és a belső védők között. Sajnos ez a második félidőben nem sikerült, emberelőnyben is túl sokat járattuk a labdát, illetve több beadást szerettem volna látni. Lehet, hogy bizonyos helyzetekben nem a legjobb döntéseket hoztuk a pályán, de a Puskás Akadémia nagyon erős ellenfél. A második félidőben megvolt az esélyünk eldönteni a mérkőzést, ám ez sajnos nem sikerült. Három hatalmas védése is volt a Puskás kapusának, ez döntött. Botka Endre lecserélésének az oka a sárga lapja volt, mivel nem szerettem volna, ha megfogyatkozik a csapat. Szerencsére az ő posztján is megfelelő a konkurencia, így tudtam cserélni – értékelte a mérkőzést Stöger.

NB I, 15. forduló:

Péntek:

Paks–Honvéd 2-3 (2-2)

Paks, v.: Berke. Gólszerzők: Ádám (5., 44., a másodikat 11-esből), illetve Lukic (34., 95., a másodikat 11-esből), Tamás O. (45+3., öngól)

Szombat:

Gyirmót–Mezőkövesd 0-1 (0-0)

Győr, ALCUFER Stadion, 785 néző, v.: Vad II. Gólszerző: Pillár (48.)

Ferencváros–Puskás Akadémia 1-1 (1-0)

Groupama Aréna, 6000 néző, v.: Andó-Szabó. Gólszerzők: Laidouni (30.), illetve Baluta (49.)

ZTE–Debrecen 17.30

Vasárnap:

Kisvárda–Fehérvár 13.30

MTK–Újpest 16.00

Borítókép: Baluta köszönte Wingo hibáját (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)