Hosszú Katinka szerinte a legokosabb döntést hozta meg

Az már december hatodikán hivatalossá vált, hogy Hosszú Katinka nem lesz ott a rövidpályás vb-n, amikor a Magyar Úszószövetség bejelentette a viadalon induló tizenkét magyar úszó névsorát. Ezen Hosszúé mellett többek közt Milák Kristóf neve sem szerepelt, az ok pedig ugyanaz: mindketten koronavírus-fertőzésen estek át nemrég.

Más kérdés, hogy Milák versenyzésből érkezett volna a vb-re, ő a kazanyi rövid pályás Európa-bajnokságról tért haza fertőzötten, és előtte a világkupa-sorozatban is rajthoz állt. Ezzel szemben Hosszú csak októberben kezdte el az edzéseket, saját bevallása szerint a pályafutása leghosszabb nyaralása után, amelyet a tokiói olimpiát követően tartott.

Ennélfogva Hosszú kihagyta az őszi világkupa-sorozatot, amelynek pedig ő a királynője. Ezt nem mi mondtuk róla, hanem az ausztrál úszóklasszis, Emma McKeon, aki a tokiói játékokon minden idők legeredményesebb női versenyzője lett egy olimpián.

Nyár óta egyedül a novemberi országos bajnokságon láthattuk Hosszút versenyezni, 100 vegyesen bronzérmet szerzett, de kétszázon például csak negyedik lett, noha ő a szám világrekordere.

Ez alapján a formája sem lehetett még a legjobb Hosszúnak, aki az ob után jelentette be, hogy ő is elkapta a koronavírust. Ekkor már sejteni lehetett, hogy így nem vállalja majd a vb-t, amelynek okairól most a hivatalos Facebook-oldalán nyilatkozott:

„Mindig is nagyon szerettem a rövidpályás versenyeket! Az idei olimpia után jó lett volna a rövidpályás vb-n újra nemzetközi versenyen felhúzni a magyar színeket… Sajnos én idén nem fogok a magyar válogatottal Abu Dzabiba utazni a vb-re, a Covid betegségem után ez a legokosabb döntés… A magyar válogatottnak sok sikert!”

Ezek szerint a 32 éves úszónő jó eséllyel csak 2022-ben áll rajthoz legközelebb. Jövő májusban, napra pontosan öt hónap múlva kezdődik Japánban a nagymedencés világbajnokság, amely a felkészülés szempontjából már nincs is olyan messze.

Borítókép: Hosszú Katinka (Fotó: MTI/Illyés Tibor)