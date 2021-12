Jövőre Magyarországra érkezik a világhírű amerikai csapat

A Trek–Segafredo 2020-ban főszerepet játszott a magyar körversenyen, junior világbajnoka, az amerikai Quinn Simmons a Kékestetőre vezető emelkedő utolsó kilométerén még harcban állt az összetett győzelemért, s végül másodikként zárt az akkor még a CCC Team színeiben tekerő Valter Attila mögött. A sprinteken is jeleskedett a csapat: a hajdúszoboszlói befutónál az olasz Matteo Moschetti második, a lett Emils Liepins nyolcadik, Nyíregyházán Moschetti negyedik, Liepins tizedik lett, Kazicbarcikán pedig Liepins futott be a második helyen – vagyis a Trek–Segafredo menői három etapon is hajszálra voltak a diadaltól.

2021-ben is a főszereplők között volt az amerikai WorldTeam, a királyetapon harmadikként ért célba az olasz Antonio Tiberi, aki végül az összetett versenyben is harmadik lett (a Procyclingstats információi szerint 2022-ben is szerepel a programjában körversenyünk), de a „slusszpoén” is a Treké volt: a belga Edward Theuns nyerte az utolsó etapot, a látványos sprintbefutót a budapesti Andrássy úton.

Amint az a Tour de Hongrie honlapján olvasható, az amerikai Trek–Segafredo elődjét, a Leopard Trek nevű csapatot a luxemburgiak 2010-es Tour de France-győztese, a luxemburgi Andy Schleck és fivére, Frank Schleck alapította 2011-ben, a csapat három évig luxemburgi bejegyzéssel működött, majd 2014 óta amerikai színeket képvisel.

A csapat mezét az évek során olyan nagyágyúk viselték, mint a kétszeres olimpiai bajnok, négyszeres világbajnok svájci Fabian Cancellara, a Párizs–Roubaix-győztes ausztrál Stuart O’Grady, a kétszeres Deutchland Tour-győztes német Jens Voigt, a kétszeres Tour de France-ezüstérmes német Andreas Klöden, a Giro d’Italia-harmadik, U23-as világbajnok ukrán Jaroszlav Popovics vagy az ötszörös Tour de France Top10-es spanyol Haimar Zubeldia, de 2017-ben a Trek–Segafredo színeiben fejezte be pályafutását a kerékpársport egyik legeredményesebb versenyzője, a hétszeres Grand Tour-győztes spanyol Alberto Contador is. Az utóbbi két évben pedig itt tekert a négyszeres Grand Tour-győztes (Giro: 2, Tour de France 1, Vuelta: 1) olasz Vincenzo Nibali is, aki 2022-ben már az Astanát erősíti.

Napjainkban a klub nagy csillagai közé tartozik a dán Mads Pedersen, aki pályafutásának legnagyobb sikerét érte el a 2019 szeptemberi yorkshire-i világbajnokságon, ahol a legnagyobb esélyeseket is megelőzve elsőként ért célba, így egy éven át ő viselhette a szivárványcsíkos világbajnoki mezt, vagy a holland Bauke Mollema, aki nyert etapot és pontversenyt a Vueltán, két szakaszt a Tour de France-on, mindkét Grand Touron volt már Top10-es az összetettben, és olyan legendás egynaposokon diadalmaskodott, mint az Il Lombardia vagy a Clasica San Sebastian.

Olyan bringásokat is találhatunk a csapatban, akik már nyertek díjakat a magyar körversenyen: az olasz Matteo Moschetti még a Polartec–Kometa színeiben nyert szakaszt 2018-ban Székesfehérváron, az eritreai Amanuel Ghebreigzabhier a Dimension Data for Qhubeka együttesében szerezte meg a hegyi pontverseny első helyét 2016-ban, a spanyol Jon Aberasturi pedig a Caja Rural–Seguros-RGA mezében nyerte meg a nyitó szakaszt 2020-ban, Esztergomban.

A 43. Tour de Hongrie versenyére 2022-ben május 11. és 15. között kerül sor, várhatóan huszonnégy csapat részvételével.

A 2022-es Tour de Hongrie-ra már benevezett csapatok:

Movistar Team (spanyol, WorldTeam)

Israel Start–Up Nation (izraeli, WorldTeam)

Team Jumbo–Visma (holland, WorldTeam)

Lotto Soudal (belga, WorldTeam)

Trek–Segafredo (amerikai, WorldTeam)

Drone Hopper–Androni Giocattoli (olasz, ProTeam)

Uno–X Pro Cycling Team (norvég, ProTeam)

Team Novo Nordisk (amerikai, ProTeam)

Borítókép: A Trek–Segafredo visszatérő vendégként érkezik hozzánk (Forrás: Tourdehongrie.hu)