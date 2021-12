Kameruni válogatott labdarúgóval erősített az Újpest

A labdarúgó NB I legutóbbi, 14. fordulójában az Újpest 2-1-re győzött a Honvéd vendégeként, ezzel az utolsó, 12. helyről a tizedikre lépett előre, decemberre fordulva pedig egy kameruni válogatott játékos érkezést jelentette be.

„Új, a támadásokért felelős játékost szerződtettet klubunk Abdoulaye Yahaya személyében. A fiatal futballista elsősorban a széleken érzi otthonosan magát, de támadó középpályásként is megállja a helyét. Abdoulaye már több hete együtt edz a srácokkal, munkájával a szakmai stábot is meggyőzte, így egyesületünk kontraktust ajánlott a labdarúgónak” – tudatta az Újpest FC honlapja.

Abdoulaye Yahaya 2020 októberében érkezett Kamerunból Európába, a horvát NK Lokomotiva Zagerb utánpótláscsapatánál pallérozódott, onnan igazolták most le a lila-fehérek. A 20 éves, 170 centis, 65 kilogrammos szélső még nem szerepelt felnőtt bajnokin, illetve kupamérkőzésen, de tavaly már egy barátságos, Ruanda elleni meccsen magára ölthette hazája címeres mezét csereként, amikor még a 19. életévét sem töltötte be. Yahaya állandó tagja a kameruni U20-as válogatottnak, amellyel legutóbb a korosztályos Afrika-kupán lépett pályára.

– Egy nagyon profi klubhoz érkeztem próbajátékra, és örülök neki, hogy a vezetőedző úgy ítélete, az első csapatnál számít rám. Egyszer már volt lehetőségem játszani a Vasas elleni felkészülési mérkőzésen. Úgy érzem, hogy ott is mindent beleadtam, és az elkövetkezendőkben szeretném még többször is bizonyítani, hogy a segítségére lehetek a csapatnak – nyilatkozta Yahaya, aki a 19-es számú mezt kapta meg Újpesten.

Tóth „Jokkát” köszöntötték

Azt Újpest FC köszöntötte a 70. születésnapját csütörtökön ünneplő korábbi legendás játékosát, Tóth Józsefet. Ahogy a futball közeg ismeri, és szereti „Jokka”, 1951. december 2-án született Mosonmagyaróváron. Szülővárosában kezdett el futballozni, ahol hamar kiemelkedett nem mindennapi tehetségével. Első profi klubja a Pécsi Dózsa/PMSC volt, ahova 1969-be igazolt és egészen 1975-ig szerepelt a Baranya megyei együttesben. Kiváló játékának köszönhetően figyelt fel rá a korszak egyik legjobb csapata, az Újpest, amely végül 1975-ben leigazolta. Kilenc évet töltött a Megyeri úton, ez idő alatt gárdánál 268 mérkőzést játszott, és 3 gólt is szerzett. Lila-fehérben kétszer végzett a tabella legfelső fokán, míg a Magyar Népköztársaság Kupáját (MNK) is szintén kétszer emelhette a magasba. Kezdetben balszélső volt, majd balösszekötő. A válogatottba már balhátvédként került be, pályafutása végén középhátvéd poszton is játszott. 1974 és 1983 között a magyar válogatottban 56 alkalommal szerepelt, 1 gólt szerzett. Az 1978-as argentínai és az 1982-es spanyolországi világbajnokságon szereplő csapat tagja volt, az utóbbi világeseményen szerezte egyetlen válogatottbeli gólját. A Salvador elleni 10-1-es mérkőzésen talált a hálóba.

Születésnapja alkalmából az Újpest sportkoordinátora, Kabát Péter látogatta meg fóti otthonában a legendát.

Fotó: Újpestfc.hu

Borítókép: Abdoulaye Yahaya érkezésével erősödött az Újpest támadósora (Forrás: Újpestfc.hu)