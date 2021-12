Katonaként már éles akcióban is részt vett a világbajnok kajakos

Birkás Balázs kajakosként kétszeres világbajnok – 2017-ben és 2018-ban is Balaska Márkkal nyert K–2 200 méteren –, katonaként egyelőre csak szakaszvezető, de hát itt is az alapoktól kell kezdeni az előmenetelt. Társával, valamint a szintén kajakos Koleszár Mátyással az elmúlt hónapokban teljesítette az alapkiképzést, jelenleg mindhárman a déli határon vannak határvédelmi szolgálaton.

– A versenyszezon után lehetőség nyílt jelentkezni katonai alapkiképzésre. Ez az időszak a következő olimpiai ciklus legelejére esett, így ideálisnak tűnt, hogy ezt most teljesítsem, ami alapfeltétele volt a határvédelemi szolgálatnak – mondta Birkás Balázs a Honvédelem lapnak.

A kajakos szerint összeegyeztethető a sport és a katonai szolgálat:

– Az elsődleges cél továbbra is az, hogy olimpián, világbajnokságon, illetve nemzetközi versenyeken képviseljük Magyarországot és ezeken a lehető legjobb eredményt érjük el. Emellett igyekszünk a hazánkat másféle módon is szolgálni, ezért vagyok én most itt a határkerítés mellett. Jelenleg alapozó időszakunk van, a határon teljesített szolgálatok között végzem el a szükséges edzésmunkát, emellett más jellegű tapasztalatokat, élményeket tudok itt gyűjteni. Ilyenkor a konditeremben töltöm a legtöbb időt, ahol erő- és állóképesség-fejlesztést végzek. Ezen kívül uszodában és szabadtéren is teljesítek különböző állóképesség-növelő gyakorlatokat. Hódmezővásárhelyen minden létesítmény biztosított ahhoz, hogy a szükséges edzésmunkát elvégezzem.

A sprinter nem tagadta, az új életritmus, a 12–24 órás szolgálattal járó terhelés jelenti neki a legnagyobb kihívást.

– Ugyanakkor élvezem is ezt az oldalát a szolgálatnak, mert itt vagyunk a határszakaszon folyamatos készenlétben, és van ebben izgalom rendesen. Bármikor kaphatjuk az információt, hogy egy adott szakaszon határsértésre készülnek, így folyamatos éberséget és reakcióképességet várnak el tőlünk. Emellett fontos a higgadtság is, mert gépjárműveket kezelünk, szabályok vannak, amiket be kell tartani a biztonságos feladat-végrehajtás érdekében. Hideg fejjel kell beavatkoznunk sokszor nem hétköznapi szituációkban. Szeretem a kihívásokat, és úgy érzem, hogy az itt szerzett új impulzusok feltöltenek engem.

Birkás Balázs már éles helyzetbe is került.

– Az egyik alkalommal váltás után futottunk bele egy éppen átmenő akcióba, hirtelen előttünk termett jó néhány határsértő. A meglepetés erejével ért minket a helyzet, de mindannyian kiugrottunk az autóból és reagáltunk a szituációra, megakadályoztuk az illegális határátlépést.

Borítókép: Birkás Balázs büszkén szolgálja a hazát (Fotó: Honvédelem)