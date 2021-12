Korai Verstappen öröme? Két óvást nyújtott be a Mercedes

Lewis Hamiltonnak mindössze fél körön múlott, hogy nem lett nyolcadszor is világbajnok. A címvédő az idényzáró nagydíjon már a rajtnál megelőzte a másik bajnokaspiránst, Max Verstappent, és az utolsó kilométerekig maga mögött is tartotta a Red Bull versenyzőjét. Ám pechje volt Hamiltonnak, és a futam hajrájában a pályára hajtott a biztonsági autó, valamint a Mercedes is eltaktikázta magát, mivel korábban nem hívta a brit pilótát kerékcserére, erre pedig alaposan ráfizetett.

Talán ezt a hibát próbálják azzal korrigálni, hogy két óvást is benyújtottak a verseny leintését követően. Kezdjük az elején: az 54. körben Nicholas Latifi összetörte a Williamsét. Az autó és a törmelékek eltakarításának idejére küldték a pályára a biztonsági autót. Hamilton – ahogy korábban, a virtuálisautó-szakaszban – ezúttal sem cserélt kereket, Verstappen azonban mindkétszer kihajtott friss gumikért, ami az utolsó körös újraindítás során neki kedvezett brit vetélytársával szemben.

Igen ám, csakhogy a szokásoktól eltérően a versenyigazgatóság úgy döntött, hogy a két főszereplő között lévő lekörözött pilóták nem vehetik vissza helyüket, amivel minden kétséget kizáróan Hamilton járt volna jól, hiszen hat „hátvéddel” vághatott volna neki az utolsó körnek. Hamarosan azonban mégis elengedték a lekörözött versenyzőket, így Verstappen és Hamilton nyílt harcot vívhattak egymással a világbajnoki címért. A friss gumik adta előnnyel élni tudott a holland, megelőzte a brit rekordert, megnyerte a futamot, és ezzel világbajnok lett.