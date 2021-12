Nagyon csúnya arcát mutatta meg a Sopron Basket az Euroligában

Vajon melyik arcát mutatja a Sopron Basket? Ha azt, amellyel egy hete a női Euroligában lelépte a francia Landes-t, akkor felesleges lett volna aggódni érte, de ha azt, amelyet vasárnap Diósgyőrben láthattunk tőle, akkor bizony okkal bizakodhatott a Spar Girona, mert ott a magyar bajnok csak nagyot kínlódva tudott nyerni, ami nem jellemző rá a bajnokságban.

A spanyolok ráadásul jóval nagyobb erőt képviselnek, az Euroliga egyik tekintélyes tagjáról van szó, még akkor is, ha a Sopron a sorozat első fordulójában idegenben 68-63-ra le tudta győzni. Azóta hónapok teltek el, annak a meccsnek a keretei mindkét oldalon sokat változtak, ám a magyar csapat mellett szólt az a tény, hogy hazai pályán veretlenül várta a Gironát. Ez azonban eleinte nemigen látszott: a soproniak sajnos a diósgyőri arcukat mutatták… Pocsékul dobtak, szellősen védekeztek, és az ellenfél öt perc után 12-3-ra elhúzott. Ezen a ponton azonban megtorpantak, és tíz percen keresztül képtelenek voltak a gyűrűbe találni.

Ehhez kellett a házigazda védekezésének a javulása, ugyanakkor a spanyolok nagy ziccereket is elhibáztak. Átok ült a Sopron támadásain is, Briann January, Gabby Williams és Varga Alíz meg-megvillant ugyan, ám olyan kulcsemberek, mint Fegyverneky Zsófia vagy Jelena Brooks betliztek, és Határ Bernadett is csak az első félidő végéhez érve szerezte meg az első pontjait. Mondhatni, a támadójátékot tekintve a két csapat egymást múlta alul, ezért nem sikerült jelentős előny kiharcolásával kihasználni a Girona hosszú kosárcsendjét. A spanyolok feljöttek két pontra is, végül a szünetben 30-23-ra vezetett a Sopron Basket.

Fotó: fiba.com

Öt ponttal folytatta, ám szép lassan érkezett a teljes összeomlás. Tizenkét pontos vezetésről sikerült a harmadik negyed végére hatpontos hátrányt összeszedni, mert a gyenge dobószázalék mellé lesüllyedt a védekezés színvonala is. A Girona az első félidő 23 pontja után most tíz perc alatt 26-ot tudott elérni, a magyar együttes ennek csak a felére volt képes. Rengeteg buta eladott labdával nehezítette meg a saját dolgát, és ha nincs Varga Alíz, nem lett volna, aki képes a gyűrűbe találni. Rajta kívül mindenki csődöt mondott, és a kevésbé gyenge spanyolok így kilenc ponttal elhúztak az utolsó negyed elején.

Harcolt, küzdött a Sopron, de hihetetlenül gyengén kosárlabdázott, hazai pályán emberemlékezet óta nem szerzett ennyire kevés pontot. Így pedig esélye sem volt a fordításra, sőt: 68-53-ra-ra kikapott. Ezzel elveszítette az első helyét a csoportban, ami nem lenne tragédia, ám a jelek szerint a magyar bajnok nagyon mély gödörbe zuhant – a fiatal vezetőedző, Gáspár Dávid a csapatára váró rangadók előtt igazán nagy kihívás elé került. Sok ideje nincs formába hozni a játékosait, mert vasárnap Szekszárdon játszanak rangadót, és még két Euroliga-mérkőzés is lesz karácsony előtt.

Fotó: fiba.com

– Mentálisan szétesett a csapat a harmadik negyedben – ismerte el Gáspár Dávid a mérkőzés után az M4 Sport kamerája előtt. – A második félidő elején már tizenkét ponttal vezettünk, amikor kihagytunk két ziccert, és ezt a játékosok tragédiaként élték meg, olyan hibákat követtek el, amilyeneket nem szabad elkövetni. Eladták a labdákat, nem értünk vissza védekezni, nem találtuk a saját játékunkat, egymást, a bevált kapcsolatokat. Ilyen előfordul a sportban, van, hogy nagyon nem megy a játék, kérdés, ez meddig tart. Mindenesetre nem kezdünk el sírni és nyavalyogni, beleállunk a melóba, és dolgozunk tovább.

Euroliga, nők, csoportkör, 8. forduló: Sopron Basket–Spar Girona (spanyol) 53-68 (14-14, 16-9, 13-26, 10-19). A Sopron pontszerzői: G. Williams 15, January 11, Határ 8, Varga A. 8, Jovanovic 7, Brooks 2, Gaye 2.