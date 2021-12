Szoboszlai Dominik a Manchester City kapuját is bevette + videó

Az RB Leipzig–Manchester City meccset felvezető sajtótájékoztatón Gulácsi Péter elárulta, hogy a vasárnap menesztett Jesse Marsch vezetőedző és a csapat nem tudott elköszönni egymástól, mert az amerikai szakember koronavírus-fertőzés miatt még mindig karanténban van. A helyi sajtó szerint amúgy Lőw Zsolt is lehet a lipcseiek új trénere, aki jelenleg Thomas Tuchel szakmai stábjának tagja a Bajnokok Ligája-címvédő Chelsea-nél. A Bundesligában csupán 11. helyen álló RB Leipziget a BL-találkozón Achim Beierlorzer, az eddigi pályaedző irányította, Gulácsi és Szoboszlai ott volt a kezdőben, a koronavírusból felépült Orbán nem került be a keretbe. A találkozót zárt kapuk mögött rendezték a járványhelyzetben hozott korlátozások miatt.

A lipcseieknek egyszerű volt a képlet: ha annyi pontot szereznek, mint az FC Bruges idegenben a Paris Saint-Germain ellen, akkor ők a harmadikok. Nos, a PSG a hetedik percben már 2-0-ra vezetett Kylian Mbappé duplájával, a németek pedig a 24. percben Szoboszlai góljával jutottak előnyhöz. Válogatottunk erőssége (aki a PSG ellen 2-2-re végződött meccsen 11-esből betalált) Konrad Laimer labdájával lépett ki középen, kicselezte Zack Steffen kapust, majd bepasszolta a labdát (1-0).

Az első félidőben az angolok amerikai hálóőrének két nagy védése is volt, de Gulácsitól is kellettek a bravúrok Foden, majd De Bruyne lövéseinél – előbbinél a kapufa is a segítségére volt.

A második játékrész első veszélyes hazai akciója viszont újabb hazai találatot eredményezett. A 71. percben Forsberg passzolt a középen üresen érkező André Silvának, aki higgadtan lőtt a bal alsó sarokba (2-0). Öt perc múlva szépített az angol együttes, Zincsenko bal oldali beadását Mahrez szépen fejelte be (2-1). A 82. percben a vendégektől Walkert kiállították, miután odarúgott André Silvának, az eredmény pedig már nem változott. Az RB Leipzig így 2-1-re nyert, s az A csoportban a Manchester City és a Paris Saint-Germain mögött megszerezte a harmadik helyet, az Európa-ligában folytathatja a nemzetközi kupaszereplését.

A csoport másik mérkőzésén a PSG végül 4-1-re nyert az FC Bruges ellen.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. (utolsó) forduló:

A csoport:

RB Leipzig (német)–Manchester City (angol) 2-1 (1-0); gólszerzők: Szoboszlai (24.), Silva (71.), illetve Mahrez (76.), piros lap: Walker (82., Manchester City)

Paris Saint-Germain (francia)–FC Bruges (belga) 4-1 (3-0); gólszererzők: Mbappé (2., 7.), Messi (38., 75. - a másodikat 11-esből), illetve Rits (68.)

A végeredmény: 1. (és továbbjutott) Manchester City 12 pont, 2. (és továbbjutott) Paris Saint-Germain 11, 3. (és Európa-ligás) RB Leipzig 7, 4. Club Brugge 4

Borítókép: Szoboszlai Dominik remekül játszott (Fotó: Europress/AFP/Ronny Hartmann)