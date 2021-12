Világklasszisnak nevezte a csapattársát, akivel ma a pályán találkozik

– Mindkét német lányt nagyon szeretem. Aliciával hamarabb közel kerültünk egymáshoz, mert együtt végeztük a rehabilitációt az első idényében. Speciális lesz a németek elleni meccs, hiszen ők is sokat fognak gondolkodni, ha Bíró Blanka áll a kapunkban. Ismerik a mi gyengeségeinket, de mi is az övéiket. Kíváncsi vagyok, ki jön ki jobban a ma esti találkozásból – mondta a 2018-as junior vb-n aranyérmes magyar válogatott balszélsője a Nemzeti Sportnak. – Mindkét német átlövőnek megvannak a kedvenc megoldásai, mégsem egyszerű őket megállítani. Bölk például gyakran viszi nagy lendülettel keresztbe a labdát a fal előtt, és szinte már a túloldalról tüzel. Hiába ismeri az ember, olyan jól csinálja, mert a világ egyik legjobbja, hogy nem tudod megállítani. Edzésen sem könnyű feltartóztatni, mérkőzésen meg sok egyéb is megosztja a figyelmet – fogalmazott a fiatal magyar játékos.

A magyar válogatott ma este 20.30-kor játszik Németországgal a női kézilabda vb E csoportjában. Győzelme esetén a csoport első helyén végez, és a maximálisan megszerezhető négy pontot viszi tovább magával a középdöntőbe. Minden más eredmény a németeknek kedvez. Jelenleg a gólkülönbség dönt a helyezésekről: a német válogatott annak köszönheti a csoportelső helyet, hogy 15 góllal kevesebbet kapott az eddigi két mérkőzésén, mint a magyar csapat.

Fotó: Emily Bölk, a németek legjobbja Márton Gréta klubtársa a Ferencvárosban (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)