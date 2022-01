A szív ezúttal nem pótolta a Falco hiányzóit a Tenerife ellen

Csak összejött! A hét végén még úgy volt, elmarad a Falco Volvo Alpok Autó és a Lenovo Tenerife mérkőzése, mi több, akadtak olyan pillanatok, amikor mindkét klub hajlott a halasztásra. A spanyolok kezdték, akiken végigsöpört a járvány, és annyi mérkőzést kell most bepótolniuk, hogy csak nehezen érhetik magukat utol: egy hét alatt négy találkozót kell ehhez lejátszaniuk. Ezt a nehéz sorozatot kell most Szombathelyen megkezdeniük, és szívesen tolták volna el ezt az utazást.

Szombaton derült ki, hogy a Falcónál is megjelent a koronavírus, a keretet és a stábot is beleértve hatan produkáltak pozitív tesztet. Emiatt a csapat nem tudta lejátszani az aznap estére kiírt kaposvári bajnoki mérkőzését, és veszélybe a Tenerife elleni Bajnokok Ligája-meccs is. Ugyanakkor a nemzetközi szövetség nem adott haladékot egyik csapatnak sem, így maradt az eredeti időpont.

Ez pedig történelmi pillanat a magyar férfikosárlabda és így a Falco számára is: a BL-ben még sohasem jutott el idáig magyar csapat! A szombathelyi együttes kétszer jutott el az első csoportkörbe, mindkétszer derekasan helyt állt, de továbbjutnia nem sikerült, most azonban, harmadik nekifutásra összejött a bravúr, ráadásul úgy, hogy megnyerte a csoportját. Ennek köszönhetően nem kellett újabb meccseket játszania a tizenhat közé kerülésért, lélegzetvételnyi szünethez jutva várhatta az ellenfeleket a második csoportkörbe.

Golomán Györgynek nehéz dolga volt a palánk alatt. Fotó: Fiba.com

És itt már csak nagyágyúkat kaphatott. A Tenerife a spanyol bajnokság élmezőnyébe tartozik, a francia Strasbourg is roppant erős, a litván Rytas Vilnius pedig szinte Euroliga-szintű együttes. Ha az első körben nagy bravúrra, itt már egyenesen csodára lesz szüksége a magyar bajnoknak az eredményes szerepléshez. A klub a pihenő alatt erősített is, szerződtette az amerikai Deontae Hawkinst, aki a spanyolok ellen mutatkozhatott be az új csapatában. Sajnos az ő érkezése nem gyógyír arra, hogy a fertőzés miatt a Falco nem számíthatott két vezéregyéniségére, Perl Zoltánra és Váradi Benedekre, mert más posztokon játszanak.

Meg is érződött a két kulcsjátékos hiánya. Az első negyed derekáig fej fej mellett haladt a két csapat, de akkor is a spanyolok vezettek kicsivel, akkor azonban távoli dobásokkal tíz pont előnyre tettek szert. A Falco támadásban tanácstalan, félénk volt, hiányzott belőle a határozottság, egyedül Benke Szilárd mert bátran vállalkozni. A vendégek hétszer próbálkoztak triplával – ezekből öt célba is talált! –, a magyar csapat viszont csak egyszer, az is eltévesztette a gyűrűt. A folytatásban javított ezen a magyar bajnok, Benke mellett Marvin Clark és Boris Barac is bátrabban és eredményesebben támadta a gyűrűt. Az agresszív játékkal sikerült két pontra felzárkózni, ám a spanyolok pontos távoli dobásai miatt az egyenlítés nem jött össze – 56 százalékos sikerrel céloztak a triplavonalon kívülről!

Somogyi Ádám 11 pontig jutott. Fotó: Fiba.com

A négypontos hátránnyal meccsben maradt a Falco a második félidőre. Sőt a 25. percben már vezetett is, és ettől fogva hol az egyik, hol a másik csapatnál volt minimális előny. Óriási harc dúlt a pályán minden egyes labdáért, a Tenerife továbbra is elsősorban a hárompontosok révén haladt előre, és a negyedik negyed magyar szempontból 58-60-nal kezdődött meg. A hiányzók miatt a magyar csapatban hét játékos rotált, míg a spanyolban kilenc, és ez fontos különbség a kosárlabdában. A Falco hatalmas szívvel harcolt, de egyre több pontatlanság csúszott be a játékába, ráadásul kritikus helyzetekben a játékvezetők ellene ítéltek, így folyamatosan mennie kellett az eredmény után. Nem adta fel az utolsó pillanatig sem, de nem sikerült utolérnie a Tenerifét, amely 79-73-ra győzött. A szombathelyi közönség állva tapsolva köszönte meg a helytállást, hiszen nem is olyan régen még csak nem is álmodhattunk arról, hogy egy magyar együttes megszoríthat egy spanyol élcsapatot. A Falco legeredményesebb pontszerzői Marvin Clark (17) és Benke Szilárd (16) voltak.

Bajnokok Ligája, 2. kör, 1. forduló, L csoport: Falco Volvo Alpok Auto–Lenovo Tenerife 73-79 (13-25, 26-18, 19-17, 15-19).

Borítókép: Benke Szilárd az elejétől fogva bátran kosárlabdázott (Fotó: Fiba.com)