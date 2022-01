Az elnök eltökélt abban, hogy rendet tesz a sportágban

Komoly reményekkel kecsegtetett a magyar–szlovák közös rendezésű férfikézilabda Európa-bajnokság, a magyar válogatott azonban egy győzelem és két vereség után a múlt héten a csoportkörben fejezte be a szereplését a kontinenstornán. A közvélemény hajlamos a gyors, heves, érzelmektől sem mentes ítéletalkotásra, a Magyar Kézilabda-szövetséget (MKSZ) 2015 óta irányító Kocsis Máté azonban higgadt, megfontolt lépésekkel kíván eljutni a következtetésekig, így tegnap a budapesti Scruton klubban rendezett beszélgetésen is bejelentette: alapos, minden részletre kiterjedő elemző, értékelő időszak vezethet el a megfejtésig: vajon mi vezetett az Eb-15. helyhez?

– Az Eb-mérkőzésekre jegyet váltó magyar szurkolókat és a játékosokat is sajnálom, akik elsétáltak életük nagy lehetősége mellett. A problémánk nem is ezzel a tornával van, sokkal hátrébb kell néznünk, az elmúlt évek elvégzett és elvégzetlen munkái­ra. Öt év és nyolc hónap munkánk van abban, hogy Magyarország először felnőtt-férfikézilabda Európa-bajnokságot rendezhessen. Ez rengeteg idő – mondta Kocsis Máté, az MKSZ elnöke a budapesti Scruton klubban tartott beszélgetésen. – Jóval nagyobb a veszteségünk két vesztes mérkőzésnél, meg kell vizsgálni az okokat, hogy vajon mi vezetett idáig – folytatta a szövetség első embere. Kocsis Máté statisztikai adatokkal támasztotta alá a magyar válogatott várakozáson aluli Eb-szereplését. – Az Európa-bajnokságon a legerősebben lövők, a leggyorsabban sprintelő játékosok, a legtöbb ­gólpasszt adók, a legpontosabban passzoló kézilabdázók között sincs magyar az első harminc között. Ezek a számok nem hazudnak – mondta az elnök. A probléma összetett, a szakmai stáb tagjai az előző két világversenyen, a 2020-as Eb-n és a tavalyi vb-n harmonikusan működtek együtt. Idén nem úgy tűnt, mintha sikeres lenne a kooperáció. Az sem feltétlenül javította a magyar válogatott esélyeit, hogy a koronavírusos érintettsége miatt csak három nappal az Eb-rajt előtt érkezett meg Chema Rodríguez, a szakmai stáb meghatározó alakja. Az MKSZ szakmai bizottságának elnöke, Juhász István szerint az is megér egy misét, hogy a juniorszinten eredményes magyar játékosok felnőttkorban miért nem tudnak a megfelelő színvonalon bizonyítani. – A 2014-es U18-as Eb csoportmeccsén nyolc góllal legyőztük a franciákat, akiknek a tagjai közül azóta többen olimpiai bajnokok lettek. Nálunk az akkori csapatból csak Ligetvári Patrik játszott az idei Eb-n. A 2018-as junior-világbajnokcsapat tagjai még nem futották be azt a pályát, amire a tehetségük predesztinálta őket.

Nem csak a férfi, a női szakágban is átfogó elemző időszak kezdődik. A feltáró munka a sportág legendája, Nagy László a férfi és Pálinger Katalin a női szakmai alelnök részvétele nélkül zajlik majd, hiszen önmaguk munkáját nem értékelhetik.

Borítókép: A szurkolók többet érdemeltek volna (Fotó: Mirkó István)