Az ország összes egyesületéből busszal hozzák a szurkolókat

Az eseményt megtisztelte jelenlétével az olimpiai, világ- és négyszeres Európa-bajnok Lőrincz Tamás és az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Eb-győztes Lőrincz Viktor. Jelen volt az MBSZ ügyvezető alelnöke, Bacsa Péter, szakmai igazgatója, Bácsi Péter, főtitkára, Ancsin László, valamint a KIMBA kurátora, Süle László is.

Németh Szilárd leszögezte, sajtótájékoztatón különösen jó részt venni úgy, hogy jó ügyekről és azok képviseletéről számolhatnak be.

– Örömmel jelenthetem be, hogy a 2022-es felnőtt Európa-bajnokság rendezési joga mellett a magyar kormány teljes körű anyagi és erkölcsi támogatását is elnyertük. Az eseménynek március 28-tól április 3-ig a budapesti BOK-csarnokban adunk otthont, és a sportolókkal, az edzői és szakmai stábokkal együtt összesen 1500 résztvevőt várunk – jelentette be Németh Szilárd.

Az MBSZ elnöke elmondta, hogy Magyarország immár 2015 óta folyamatosan, minden évben rendez nívós nemzetközi birkózóversenyt.

– Ehhez minden segítséget megkaptunk, a kormány a sportra – így a birkózásra is – stratégiai ágazatként tekint. Nem volt olyan kérésünk, amely ne teljesült volna, és a magyar birkózók ezt odaadó munkával, szép eredményekkel igyekeznek meghálálni. Magyarország eddig összesen hatvankét arany-, kilencven ezüst- és száztíz bronzérmet nyert a birkózó-Európa-bajnokságok történetében. Budapesten legutóbb 2001-ben Bánkuti Zsolt állhatott a dobogó legfelső fokára kontinensviadalon. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy sikeresen szerepeljen tavasszal a válogatott, ám emellett az is célunk, hogy az Eb-nek a birkózóesemény mellett fontos turisztikai és kulturális vonzatai legyenek. Azt már most elmondhatom, hogy a megnyitó gálát az Erkel Színházban tartjuk.

Németh Szilárd arra is kitért, hogy természetesen a járványügyi szabályokat betartva szeretnék lebonyolítani a kontinensviadalt. Bízik abban, hogy telt ház előtt, négy-ötezer szurkoló buzdítása mellett küzdhetnek a magyarok. A terv az, hogy az ország összes egyesületéből busszal segítik, hogy a fiatal birkózók részt vehessenek az eseményen.

Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár elmondta, makacs ellenfél a koronavírus, ám az élet nem állhat meg.

– Immár két éve birkózunk a járvánnyal, keményen gyűrjük, de eközben ragaszkodunk a normális életünkhöz. Magyarország partnere, szövetségese az MBSZ-nek és a birkózósportnak. A nemzetközi sportszervezetek különösen nagyra értékelik, ha városok és az országok tartják a szavukat, és megrendezik az általuk elvállalt sporteseményt. A birkózó-Eb-re pályáztunk, elnyertük és megrendezzük. A tervek szerint a résztvevők több mint tízezer vendégéjszakát töltenek Budapesten, márpedig erre óriási szükség van. Budapest továbbra is a nemzetközi sporttérképen marad, az emberek látják, hogy olyan hely, ahova érdemes ellátogatni, és ennek szintén pozitív vonzatai vannak. Németh Szilárd és csapata a garancia arra, hogy a 2022-es Európa-bajnokság legalább olyan magas színvonalú lesz, mint a 2018-as budapesti világbajnokság volt – mondta Fürjes Balázs.

Borítókép: Németh Szilárd, a Magyar Birkózók Szövetsége elnöke (Forrás: Facebook/Magyar Birkózók Szövetsége)