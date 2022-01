Bajnokok Ligájában szerepelt játékosokkal erősít a Ferencváros

Kézilabdában megszokott, hogy gyakran a holt szezonban jelentik be a csapatok az átigazolásokat. A Ferencvárosnál is ez történt. A héten különösen aktívak a zöld-fehérek: női vonalon a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes szerb beálló, Dragana Cvijics írt alá a Fradihoz. A férfiak más utat járnak, ők egyszerre három magyar játékos érkezését jelentették be. – A klub a jövőben megpróbál a magyar játékosokra építeni – mondta a Fradi.hu-n olvasható közleményben Görög Zsolt szakosztályvezető.

Ennek szellemében a következő idényben csak külföldi játékos, a szlovák Jakub Mikita lesz a keret egyetlen légiósa. Az idény végén távozik a szlovák kapus, Marián Zernovic és a montenegrói irányító, Bozo Andjelics. Ami pedig az érkező magyarokat illeti: alaposan belehúzott a Ferencváros. A zöld-fehérekhez írt alá a 32 éves jobbátlövő, a korábbi szegedi BL-gólrekorder, Balogh Zsolt, a „kis Veszprémtől” elcsábított 26 éves Borbély Ádám, aki korábban a Wisla Plockkal szerepelt a Bajnokok Ligájában, és végül, de nem utolsó sorban a dabasi irányító, a 24 esztendős Török Ádám is a Fradit erősíti a következő szezontól. Mindhárom játékossal 2024-ig szóló szerződést kötött az FTC.

Borítókép: A tapasztalt jobbátlövő is a Fradiban folytatja (Fotó: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Andreas Hillergren)