A 15 éves középpályás a klub közleménye alapján az U16-os csapathoz csatlakozik majd az Austria Wiennél.

– Boldogok vagyunk, hogy már a sorainkban tudhatjuk Bencét. Már be is illeszkedett a csapatba, a kvalitásai mellett a személyisége is nagyszerű, ami jót tesz az egyesületünknek – írja az osztrák klub közleménye.

Borítókép: Balabás Bence az osztrák fővárosban szeretne érvényesülni (Fotó: az Austria Wien Facebook-oldala)