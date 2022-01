Fellélegezhetünk, olimpiai bajnokunk kedden elutazhat Pekingbe

A pekingi téli olimpia megnyitóját péntelen tartják, de a versenyprogram már szerdán megkezdődik, curlingben a vegyes párosok selejtezőjében négy meccset bonyolítanak le, csütörtökön síakrobatikában két számban nyitnak a selejtezőkkel, a jégkorongtornán pedig a nőknél beindulnak a csoportküzdelmek. Szombaton pedig már számunkra is „nagyüzem” lesz, hiszen jégre lépnek a rövid pályás gyorskorcsolyázók, női 500 és férfi 1000 méteren megrendezik a selejtezőket, az olimpiai programban most debütáló 2000 méteres vegyes váltó számban pedig a negyeddöntőt, az elődöntőt és a döntőt is, vagyis a sportágban Pekingben kiosztják az első érmeket. S mi is a dobogót céloztuk meg. Az egyéni számokra Liu Shaoangot, Liu Shaolin Sándort, a honosított Krueger John-Henryt, valamint Jászapáti Petrát és Kónya Zsófiát neveztük. A kvalifikációs világkupaversenyek eredményei alapján a nőknél csak az említett két versenyzőnk indulhat az olimpián, így ők lesznek ott a vegyes váltóban is, a férfiaknál viszont – akik váltóban is megszerezték a kvótát – lehet „sakkozni”. Ám komoly riadalmat okozott számunkra, hogy a férfiváltóval olimpiai bajnok, kétszeres vb-aranyérmes, négyszeres Eb-1. Liu Shaoang pozitív koronavírustesztje miatt múlt szerdán nem utazhatott el a többiekkel együtt Pekingbe, is így járt a férfiváltóba tartaléknak jelölt Varnyú Alex is.

Bánhidi Ákos, a válogatott edző-menedzsere azonban ma elmondta: Liu Shaoang délelőtt megszerezte a szükséges, hivatalos, a kínai hatóságok által is elismert laboratóriumban készült negatív PCR-tesztet, így az adminisztrációs eljárás után – ha tényleg nem jön közbe semmi – kedden délután repülőre ülhet, és pekingi idő szerint szerda délután megérkezhet a kínai fővárosba. Varnyú Alex négy nappal később, azaz vasárnapra érhet Pekingbe. Mindketten tünetmentesek, Budapesten jégen is edzhetnek, és állandó felügyelet alatt vannak. Már Pekingben tartózkodik a váltóba jelölt Nógrádi Bence, valamint – biztos, ami biztos – az eredetileg nem utazó tartalék, Tiborcz Dániel is.

Liu Shaolin Sándor és Jászapáti Petra már tesztelhette a pekingi jeget, s a fotó tanúsága szerint a nehézségek dacára jó a hangulat a válogatott háza táján.

Az alpesi síelő Kékesi Márton és Tóth Zita, valamint a sífutó Kónya Ádám is megérkezett Pekingbe. A három versenyző vasárnap este indult el Budapestről, és helyi idő szerint hétfőn késő délután szállt le a gépük a kínai fővárosban. Akkreditációjuk átvétele után mindhárman továbbutaztak: a két alpesí síelő a jencsingi olimpiai faluba, míg Kónya Ádám a csangcsiakoui olimpiai faluba, mivel majd azon a területen rendezik meg az ötkarikás versenyeiket. Sajnos rossz hír, hogy a sífutó Pónya Sára pozitív koronavírustesztje miatt egyelőre nem tudott elutazni az olimpiára. Ő is tünetmentes, s a szükséges negatív teszteket követően később csatlakozhat a csapathoz.

Az elmúlt négy napban 119 sportolónak, illetve közreműködőnek lett pozitív a koronavírustesztje a pekingi téli olimpián. A szervezők hétfői közleménye szerint a hatóságok továbbra is zárt buborékban tartják a résztvevőket, a személyzetet és a médiát, hogy elkülönítsék őket a nyilvánosságtól. Szombaton 34, vasárnap 37 esetet regisztráltak, a legtöbbet az érkezők között a repülőtéren. – Annak ellenére, hogy nem ilyennek képzeltem az olimpiát, örömmel látom, hogy jól működnek a protokollok – mondta a finn Emma Terho, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, a sportolói bizottság elnöke, akinek ugyancsak pozitív lett a tesztje a repülőtéren, a hétvége óta pedig karanténban van.

Borítókép: Liu Shaoang (balra) hamarosan csatlakozhat a bátyjához (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)