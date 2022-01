Gyurta Dániel koronavírusos lett, lemaradt a pekingi téli olimpiáról

Koronavírus-fertőzése miatt nem tud elutazni Gyurta Dániel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) pekingi közgyűlésére – tudatta az olimpiai, világ- és Európa-bajnok, NOB-tag úszó a Facebook-oldalán.

„Ember tervez, az olimpia ugrik. Sajnos a ma délelőtt kézhez kapott pozitív tesztem azt jelenti, hogy holnap nem tudok elindulni a NOB-közgyűlésre és a téli olimpiára Pekingbe. A szabályok szerint már későbbi felépülés után sem lesz lehetőségem elutazni. Egyelőre, úgy tűnik, nem úszom meg tünetek nélkül, sajnos gyorsan jött, és eléggé levert vagyok tőle. Az egyik legrosszabb, az utóbbi hónapokban, a kiszámíthatatlanság. Az, hogy nem tudunk egy hétre sem előre tervezni. Nemhogy olimpia, még egy baráti összejövetel vagy egy lefixált hétvégi utazás is könnyen meghiúsul a váratlan megfertőződés vagy a szabályok változása miatt. Én a holnapi utazással a háromhetes pekingi kintlétről kell lemondjak. A NOB-közgyűlésről, a Sportolói Bizottság üléséről és a téli olimpiáról, ahol NOB-tagként lettem volna jelen. De gondoljunk itt azon sportolókra, akik már az olimpiai felkészülésüket is eltolták egy évvel 2020-ban, vagy akiket az utazás előtt pár nappal érkező pozitív teszt tart vissza az indulástól. De igen bosszantó az is, hogy 2019 óta nem rendeztek úszó vb-t, és a mai állás szerint még nem tudjuk, idén lesz-e vagy egy évvel később kettőt is rendeznek fél éven belül, röviddel az olimpia előtt. Az úszók pedig bizonytalanságban vannak, hogy mikor lesz idén az első versenyük. A világ egyként várja ennek a helyzetnek a végét, addig pedig annyit tudok mondani, hogy hajrá, magyarok, a képernyő előtt sokakkal veletek leszek! A NOB közgyűlését pedig online követem majd” – írta ki a közösségi oldalára Gyurta Dániel.

Borítókép: Gyurta Dániel a kézilabda Európa-bajnokságon (Forrás: Facebook/Daniel Gyurta Official)