Jó pontokat kapott a 2023-as budapesti atlétikai vb szervezőbizottsága

A nemzetközi delegáció tagjai a látogatás részeként természetesen megtekintették a Csepel-sziget északi részén épülő Nemzeti Atlétikai Központot, amely Jon Ridgeon, a World Athletics vezérigazgatója szerint fantasztikus létesítmény lesz, mind a világbajnokságra tervezett, mind pedig az eseményt követő atlétikai helyszínként. A létesítmény 2023 márciusára készül el, és három teszteseményt is rendeznek majd benne a vb előtt, köztük a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíjat.

Jon Ridgeon kiemelte, hogy lenyűgözte az esemény víziója, amely arra használná a világbajnokságot, hogy fiatalok egész generációját ösztönözze az atlétikára és a sportág követésére. A delegáció megbeszéléseket is tartott a szervezőbizottsággal, és részletes ütemterveket állítottak fel a különböző szakterületek számára. A WA delegációja megtekintette a maraton és a gyaloglás útvonalait is, amelyek majd részben a Duna-parton haladnak és érintik Budapest ikonikus nevezetességeit.

– A maraton és a gyaloglás olyan helyszíneken halad, mint például az Andrássy út, bemutatva Budapest szépségeit az atlétika rajongóinak szerte a világon. A helyszínre látogatóknak bőven lesz lehetőségük szurkolni, hiszen a pályán több kört is tesznek majd a versenyzők – emelte ki Jon Ridgeon. – Egy atlétikai világbajnokság megszervezése hihetetlenül komplex feladat. Úgy távozunk Budapestről, hogy meggyőződtünk róla: a felkészült magyar szervezőbizottság az esemény súlyához méltó energiát fektet a munkába. Budapest rendkívül izgalmas helyszín lesz 2023 augusztusában, és nagyszerű világbajnokságot várunk.

– A Nemzetközi Atlétikai Szövetség és a hazai szervezőbizottság közösen, egy egységes csapatot alkotva készül a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságra – mondta el Deutsch Péter, a Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója. – Közös célunk a verseny sikeres lebonyolításán túl a magyar atlétikai fejlesztése. Számunkra ez a hatalmas vállalkozás nem csupán a vb tíz napjáról szól. Fontos a vb sikere, de fontosak azok a szakmai programok is, amelyek a vb kapcsán indultak el és amelyeknek már most látszanak az első eredményei. Például, hogy harminc százalékkal több gyerek választotta az atlétikát alapsportágának, és kiemelkedő sikereket értek el a versenyzőink 2021-ben az utánpótlás-világversenyeken. Mindez, kiegészülve az új Nemzeti Atlétikai Központ nyújtotta edzés- és versenylehetőségekkel azt eredményezheti, hogy a magyar atlétika további jelentős fejlődésnek indul, amely az elit versenyzők eredményeiben, az utánpótlás létszámában és versenyszervezőként a régiós központi szerepünkben is megmutatkozik.

Borítókép: Épül a Nemzeti Atlétikai Központ, itt rendezzük majd a világbajnokságot (Forrás: Atletika.hu)