Kétszer visszajött a meccsbe a Fradi, harmadszorra már nem tudott

Abban a reményben kezdte a Ferencváros a dán Esbjerg elleni idegenbeli mérkőzését a női kézilabda Bajnokok Ligája 11. fordulójában, hogy esetleges győzelme esetén megelőzi a riválisát az A csoportban.

Az első félidő jelentős részében a Fradi rohant az eredmény után, hiába emlékeztetett a legszebb napjaira Kisfaludy Anett, és fogott fontos lövéseket Bíró Blanka, az Esbjerg magabiztosabb volt támadásban, és a magyar bajnok nehezen tudott mit kezdeni az Esbjerg kapusával: Rikke Poulsen a 20. percnél 53 védési hatékonyságnál járt. Öt góllal vezetett ekkor az Esbjerg, de Jesper Jensen edző elcserélte magát, Estavana Polmant játszotta, de a holland légiós sehogy sem érezte a játékot. A világbajnok holland irányító vaktölténnyel lőtt, Kisfaludy góljaival felzárkózott, és ki is egyenlített a Ferencváros. A szünetre egygólos dán előnnyel mentek a csapatok.

A második félidő elején kicsit belealudt a meccsbe a Ferencváros: a norvég világbajnok, Henny Reistad játékára nem volt ellenszer védekezésben. Támadásban továbbra is a beállók voltak aktívak. Az átlövők (Klujber, Szöllősi-Zácsik és Bölk) összesen egy gólra voltak képesek. Grbic megrázta magát, a montenegrói irányító is az első gólját jegyezte. Hétméteresekkel faragott a hátrányából a Ferencváros: Malesteinben bízhatott a magyar bajnok. Kilenc perc telt el a szünet után, amikor Kovács Anett góljával megint utolérte ellenfelét, sőt, át is vette a vezetést a Fradi.

Nem tartott sokáig az öröm, 3-0-s rohammal válaszolt az Esbjerg, s hiába került emberelőnybe és dobhatott hétméterest a Ferencváros, Malestein hibázott. Hat perce nem dobott gólt az FTC, 21-20-ról lett 21-25.

Klujber a második félidő 18. percében dobta az első gólját. Bő tíz perccel a vége előtt Elek Gábor időkéréssel próbált lelket önteni a csapatába, de hat gólos előny nem apadt, 33-27 lett a vége.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, A csoport, 11. forduló: Esbjerg (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria 33-27 (14-13). Az élcsoport állása: 1. Esbjerg 17 pont, 2. Rosztov Don 16 pont, 3. Ferencváros 14 pont.

Borítókép: Emily Bölk csak egy gólt szerzett Dániában (Fotó: MTI/Illyés Tibor)