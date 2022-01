Lengyelországban nagyon haragszanak Paulo Sousára

– Miként fogadták Lengyelországban, hogy Paulo Sousa szövetségi kapitány váratlanul felbontotta a szerződését, és a brazil Flamengo vezetőedzője lett?

– Óriási a csalódás, mert mindenki azt várta, hogy sikeres szövetségi kapitány lesz. Én ugyan már a kinevezése előtt is mondtam az akkori elnöknek, Zbigniew Bonieknek, hogy Paulo Sousa Magyarországon, Franciaországban és Izraelben sem csak jókat csinált, elkövetett nagy hibákat is. Különösen emberileg okozott csalódást máshol is, és sajnos nálunk is bizonyította, hogy vannak elfogadhatatlan cselekedetei.

– Például?

– Nagyon ellenszenves volt, hogy kizárólag külföldi stábtagokkal vette magát körül. Volt portugál, olasz és spanyol segítője, de lengyel egy sem. És nem nagy neveket hozott magával, szerintem leginkább a barátait. Az elnök hibája is talán, hogy ezt megengedte neki. Amikor én voltam az elnök, és a holland Leo Beenhakkert szerződtettem – aki egyébként sokkal nagyobb edző volt, mint Paulo Sousa –, ragaszkodtam hozzá, hogy lengyel edzők is segítsék a munkáját, és tanuljanak tőle.

– A portugál edző kevesebb mint egy évet töltött Lengyelországban. Hogyan ítéli meg a szakmai munkáját?

– Szövetségi kapitánynak igencsak középszerű volt. A világbajnoki selejtezőben nem volt rossz a csapat, de az utolsó, Magyarország elleni hazai mérkőzés maga volt a katasztrófa.

Borítókép: Paulo Sousa lelépett a lengyelektől (Fotó: EPA/Piotr Nowak)