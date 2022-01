Megint készüljünk a bahreini hercegek és ötven testőrük fogadására?

Tavaly a bahreiniek rögtön letették a névjegyüket a Tour de Hongrie-n. A német Phil Bauhaus két szakaszt nyert meg, s a pontversenyben is megszerezte az első helyet, ezzel együtt a zöld trikót. A kitűnő sprinter amúgy is remek szezont zárt, nyert etapot a Tour de la Provence során, két szakaszt a szlovén körversenyen, egyet a lengyel körön és a Cro Race-en, ez volt a huszonhét esztendős sprinter pályafutásának eddigi legeredményesebb esztendeje.

Fotó: Tuba Zoltán

Sikeres évet zárt csapata is, a Bahrain–Victorious mindhárom nagy körversenyen nyert etapot, a Girón az olasz Damiano Caruso, a Touron a szlovén Matej Mohorič duplája mellett a belga Dylan Teuns, a Vueltán pedig ismét Caruso ünnepelhetett. Az olasz Sonny Colbrelli megnyerte az Európa-bajnokságot, a Párizs–Roubaix-t és az olasz bajnokságot is, Mohorič Szlovénia országúti bajnoka lett, honfitársa, Jan Tratnik pedig hazája időfutam bajnokságán nyert. Utóbbi amúgy „régi” ismerős: Tratnik nyerte a 2015-ös Tour de Hongrie budapesti befutóját, s elvitte a pontverseny legjobbjának járó zöld trikót is. 2020-ban aztán már a Giro d’Italián ünnepelhetett szakaszgyőzelmet.

A Bahrain–Victorious történetét felidézve meg kell említenünk, 2014 nyarán nagy feltűnést keltett, amint a két bahreini herceg, Nasszer és Halid bin Hamad al Halifa is részt vett a nagy sikerű Ironman 70.3 Budapest versenyén, méghozzá jó néhány – a bulvárlapok szerint ötven – testőr kíséretében. Már akkoriban rebesgették, hogy a Bahreini Királyság profi kerékpárcsapat létrehozásán fáradozik, két évvel később pedig már hivatalosan is bejelentették: Bahrain Merida Pro Cycling Team néven világhódító útjára indul a World Tour-csapat. Nem bíztak semmit sem a véletlenre, olyan klasszisokkal vágtak neki az első szezonnak, mint Vincenzo Nibali, Giovanni Visconti, Franco Pellizotti vagy Sonny Colbrelli, nem csoda, hogy már a profi klub első szezonjában nagy sikereket értek el, Nibali szakaszt nyert, s az összetettben harmadik lett a Giro d’Italián, ugyancsak etapsikert jegyzett, s az összetettben második lett a Vuelta a Españán, megnyerte a lombard körversenyt, Colbrelli elvitte a Brabantse Pilj, Visconti pedig a Giro dell’Emilia első helyét.

A Bahreini Olimpiai Bizottságot is vezető Nasszer bin Hamad al Halifa hercegnek szívügye a kerékpársport:

A sikerek a folytatásban sem maradtak el, miközben a csapat kerete sűrűn cserélődött. A mögöttünk hagyott hetekben is alaposan átalakult, a bahreiniek hét távozó helyett hét új igazolással vágnak neki a szezonnak, köztük van egy legendás bringás, a spanyol Luis León Sánchez is, a 38 éves versenyző négy szakaszt is nyert a Tour de France-on, a Vueltán pedig elnyerte a legjobb hegyi menő díját. Az érkezők között van a lengyel Filip Maciejuk is, a korábban Magyarországot is érintő Carpathian Couriers Race kétszeres összetett győztesének személye azért is érdekes, mert róla már lehet tudni: szerepel versenyprogramjában a 2022-es Tour de Hongrie…

A 43. Tour de Hongrie versenyére 2022-ben május 11. és 15. között kerül sor, várhatóan huszonnégy csapat részvételével.

A 2022-es Tour de Hongrie-ra már benevezett csapatok:

Movistar Team (spanyol, WorldTeam)

Israel Start–Up Nation (izraeli, WorldTeam)

Team Jumbo–Visma (holland, WorldTeam)

Lotto Soudal (belga, WorldTeam)

Trek–Segafredo (amerikai, WorldTeam)

Bahrain–Victorious (bahreini, WorldTeam)

Drone Hopper–Androni Giocattoli (olasz, ProTeam)

Uno–X Pro Cycling Team (norvég, ProTeam)

Team Novo Nordisk (amerikai, ProTeam)

Borítókép: a bahreiniek ütős csapatot hoztak össze (Forrás: Facebook/Team Bahrain Victorious)