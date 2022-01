Merész ruhában korcsolyázott az Eb-n a magyar Mása + videó

Nyolc versenyzőnk indult az Észtország fővárosában, Tallinnban zajló műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokságon, és amikor még az elutazás előtt Vardanjan Gurgen, a Magyar Országos Korcsolyázó-szövetség (MOKSZ) ágazati sportigazgatója a szövetség honlapján megkapta a kérdést, volt-e ilyenre példa, a következőt válaszolta: „Jómagam nem emlékszem ilyenre, de ami biztos, hogy olyan sosem fordult elő korábban, hogy egyszerre két műkorcsolya-párosunk ott volt egy Európa-bajnokságon.”

Nos, a párosok között a Scsetyinyina Julia, Magyar Márk duó – amely korábban kivívta a szereplés jogát a februári, pekingi téli olimpián – a hatodik helyen zárt, ami 1958 óta a legjobb magyar Eb-eredmény a szakágban, de az Eb-újonc Pavlova Marija, Nagy Balázs kettős is kitett magáért a 11. helyével. Jégtáncban még pénteken az ugyancsak első kontinensbajnokságán szereplő Ignatyeva Marija, Szemko Danijil kettős is nagyon szépen adta elő a ritmustáncát, a 26 páros között a 19. helyet szerezte meg, ami újoncként dicséretes, s ez egyszersmind azt jelenti, hogy a legjobb húsz közé jutva a kűrjét is bemutathatja. A 21 éves Szemko Ukrajnában, Ogyesszában született, de már évek óta Magyarországon él és kiválóan beszél magyarul, az Oroszországból honosított – Jekatyerinburgban született – 18 éves Ignatyeva Mariiával azonban csak három-négy hónapja állt össze. (A 2021-es junior világbajnokságon még Marton Villővel korcsolyázott.) A tallinni Eb-n a ritmustáncban felhívták magukra a figyelmet, és nem csak azért, mert párosunk hölgytagja némileg „merész” kűrruhában korcsolyázott.

Jégtáncosaink kűrjét a Facebookon lehet megtekinteni, vagy itt a „Megtekintés a Facebookon”-ra kell klikkelni.

„Első szezon, első Eb és 9 pontos javulás! Magasan megjavította a Nemzetközi Korcsolyázó-szövetség által jegyzett egyéni legjobbját a mai ritmustáncban Ignatyeva Marija és Szemko Danijil, és a 19. helyen továbbjutott a holnapi kűrbe! Szívből gratulálunk, Mása és Dani, csak így tovább!” – olvashatjuk klubjuk, a Hoffmann Korcsolya Akadémia Facebook-oldalán. (Az egyesületet korábbi kiváló jégtáncosunk, Hoffmann Nóra alapította és vezeti.)

Eredmények:

jégtánc, ritmustánc: 1. Viktorija Szinicina, Nyikita Kacalapov (orosz) 87,89 pont; 2. Alekszandra Sztyepanova, Ivan Bukin (orosz) 86,45; 3. Charlene Guignard, Marco Fabbri (olasz) 83,35; ...19. Ignatyeva Mariia, Szemko Danijil 60,41

férfiak, végeredmény: A Mark Kondratyjuk (Oroszország) 286,56 pont; 2. Daniel Grassl (Olaszország) 274,48; 3. Deniss Vasiljevs (Lettország) 272,08, ...32. Csernoch András

Szombaton a jégtáncosok szabadkorcsolyázásával és a női kűrrel zárul az Eb versenyprogramja, vasárnap a gálára kerül sor.

Borítókép: Ignatyeva Marija honosításával sokat nyerhetünk (Forrás: Instagram/Mariia Ignateva)