Novak Djokovics közleményben reagált az őt ért vádakra

Még mindig nem zárult le teljesen Novak Djokovics ausztráliai kálváriája. Mint ismert, a szerb teniszező azért utazott az országba, hogy részt vegyen a január 17-én rajtoló Australian Openen, amelynek a címvédője, ám a repülőtéren vízumproblémák miatt megtagadták a belépését Ausztráliába, majd egy melbourne-i karanténhotelbe szállították.

Azóta nyúlik az ügy, mint a rétestészta, rengeteg ellentmondás látott napvilágot arról, hogy a koronavírus elleni oltást megtagadó Djokovics valóban megfertőződött-e a koronavírussal decemberben, ha igen, mikor, s ezáltal jogosan kapott-e külön engedélyt az Ausztráliába való belépésre a természetes védettség megszerzésével. Bírósági döntés született arról, hogy a világelső mégis megkaphatja a vízumot, már edzett is az Australian Open helyszínén, de az illetékes ausztrál miniszter még fontolgatja, hogy mégis visszavonja Djokovics vízumát.

Djokovics már edzésben az Australian Open helyszínén Fotó: Kelly Defina

Alighanem ezt elkerülendő jelentette meg a szerdai közleményét a szerb teniszező, akinek az állítása szerint az ügynöke hibázott a kérelem kitöltésekor. Ahogy megírtuk, az Ausztráliába érkezőktől megkérdezik, tartózkodtak- e a beutazás előtti 14 napon belül más országban, mint a lakóhelyük, s erre Djokovics – vagy akkor az ügynöke – a nem választ adta meg, miközben fotó bizonyította, hogy járt Spanyolországban.

Djokovics szerint ebből a hibából fakadnak a beutazása körüli problémák, s jelezte, szerdán további dokumentumokat nyújtottak be az ausztrál hivatalnak, hogy tisztázzák a félreértéseket. A közleményben Djokovics szót ejtett azokról az esetekről is, amelyek szerint már pozitív Covid-teszt tudatában vett részt eseményeken, illetve adott személyes interjút is egy francia lapnak. Amikor ez utóbbiról kérdezték a családját, azt a sajtótájékoztatót hirtelen berekesztették.

Djokovics most azt írta, hogy december 14-én részt vett Belgrádban egy kosármeccsen, amely után sok megfertőződést jelentettek, ezért annak ellenére, hogy nem voltak tünetei, december 16-án csinált egy gyorstesztet, amely negatív eredményt hozott, és még aznap PCR-tesztnek is alávetette magát. Ennek a pozitív eredményét állítása szerint csak azután tudta meg, hogy másnap, december 17-én részt vett egy belgrádi díjátadón, amelyen maszk nélkül gyerekekkel fotózkodott.

Ezután a pozitív teszt ismeretében az összes szereplését lemondta, kivéve a már említett, rég leszervezett L'Equipe-interjút, amely során azonban figyelt a távolságtartásra és a maszkot is csak a fotózásra vette le.

„Szeretném hangsúlyozni, hogy határozottan igyekeztem biztosítani mindenki biztonságát” – olvasható a közleményben.

Arra a vádra azonban nem tért ki Djokovics, hogy a német Spiegel lap szerint kérdéses az Ausztráliába való belépéséhez felhasznált pozitív PCR-teszt hitelessége. A játékos ügyvédei szerint a tesztet valóban december 16-án végezték el, de a digitális adatok arra utalnak, hogy az eredmény csak tíz nappal később, december 26-án került fel az adatbázisba, miközben addigra Djokovics már egy negatív tesztet is szolgáltatott azt bizonyítva, hogy felgyógyult a betegségből, s ezáltal nincs akadálya az Ausztráliába utazásának. Ennek az ügynek a kivizsgálása is befolyással lehet arra, hogy Djokovics végül pályára léphet-e az Australian Openen.

Borítókép: Novak Djokovics (Fotó: MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit)