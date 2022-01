Orosz nőkkel párban remekelnek a magyar férfiak az Eb-n

Miközben a nőknél és jégtáncban voltak nagyon szép eredményeink, s a férfiaknál is megmérettük magunkat a nemzetközi mezőnyben, a műkorcsolyázásban a párosok között erre évtizedekig esély sem volt. De hogyan is lett volna, amikor volt olyan időszak, hogy az országos bajnokságokon ebben a műfajban egyetlen induló sem akadt? A helyzet azonban mára gyökeresen megváltozott, olyannyira, hogy a februári, pekingi téli olimpián a sportágban csak a párosok között lesz magyar induló; a 2010-es, grazi Európa-bajnokságon 10. helyen végzett Scsetyinyina Julija, Magyar Márk duó tavaly a stockholmi világbajnokságon elért 14. helyével megszerezte az ott kiosztott 16 kvóta egyikét. Ezzel eldőlt, hogy 1956 után, vagyis 66 év elteltével indulhat újra magyar páros a téli olimpián; legutóbb, az olaszországi Cortina d’Ampezzóban a Nagy Marianna, Nagy László kettős amúgy bronzérmet szerzett.

Magyar Márkék két évvel ezelőtti 10. helye a grazi kontinensbajnokságon (tavaly a koronavírus-járvány miatt nem rendeztek Eb-t) pedig azt jelentette, hogy 2022-ben, a jelenleg Tallinban zajló Eb-n két magyar páros is indulhat. Így a Pavlova Maria, Nagy Balázs is jégre léphet az észt fővárosban. Szerdán este a rövid programban először őket szólították, és remekül korcsolyázva, eddigi legmagasabb pontszámukat kapva könnyedén jutottak be a legjobb 16-ba, ami azt jelenti, hogy a kűrjüket is bemutathatják. Magyar Márkék is kiettek magukért, tökéletes szinkronban korcsolyázva adták elő a kifejezetten anyagerős programjukat, de egy hiba becsúszott, Magyar elesett a háromfordulatos toe-loopban. Ha nincs ez a rontás, ők is „egyéni csúcsot” döntöttek volna, és akkor a mezőnyből kiemelkedő három orosz páros mögött a negyedik helyen lennének, de így a hetedik helyről várják a ma esti folytatást. A negyedik helytől tehát nincsenek is nagyon messze. Nagy Balázsék pedig mindössze négy századra vannak a top 10-től.

Magyar Márk már rutinos korcsolyázó, 31 éves, korábban több párral is próbálkozott, de egyértelműen az oroszoktól honosított, Nyizsnyij-Novgorodban született, 26 éves Scsetyinyina Julija a legjobb választás. A magyar mellett amerikai állampolgársággal is rendelkező Nagy Balázs 23 éves, a moszkvai Pavlova Maria csupán 17, vagyis a jelen mellett a jövő is biztató számunkra.

Az Eb-n a rövid programban a pontozók szerint a világbajnok Anasztaszija Misina, Alekszandr Galljamov páros nyújtotta a legjobb teljesítményt, de előnye kevesebb mint egy pont a szintén orosz, kétszeres Európa-bajnok Jevgenyija Taraszova, Vlagyimir Morozov duóval szemben, míg a haramadik helyen a címvédő Alekszandra Bojkovam, Dmitrij Kozlovszkij kettős áll.

Csütörtökön előbb a női rövidprogramra kerül sor Schermann Reginával az indulók között, este pedig jön a párosok szabadkorcsolyázása.

Eredmények, páros rövidprogram: 1. Anasztaszija Misina, Alekszandr Galljamov (orosz) 82,36 pont; 2. Jevgenyija Taraszova, Vlagyimir Morozov (orosz) 81,58; 3. Alekszandra Bojkovam, Dmitrij Kozlovszkij (orosz) 76,26; …7. Scsetyinyina Julija, Magyar Márk 60,96; …11. Pavlova Maria, Nagy Balázs 56,24

Férfi rövidprogram: 1. Andrej Mozaljov (orosz) 99,76 pont; 2. Mark Kondratyjuk (orosz) 99,06; 3. Jevgenyij Szemenyenko (orosz) 99,04; …32. Csernoch András 54,88.

Borítókép: a Scsetyinyina Julija, Magyar Márk duó a hetedik helyről várja a szabadkorcsolyázást (Forrás: Hunskate.hu)