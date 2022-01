Röhög a teniszvilág, egy varjú nem engedte, hogy szerváljanak + videó

Bevalljuk, miután Fucsovics Márton kiesett az év első Grand Slam-tornáját, az Australian Opent felvezető 494 ezer dollár (156 millió forint) összdíjazású adelaide-i keménypályás férfitenisztornán, már csak fél szemmel követjük az itteni eseményeket, de amikor megláttuk az alábbi videót, mind a két szemünk kikerekedett. Az utolsó negyeddöntőben, egy ausztrál párharcban a világranglistán 145. Thanasi Kokkinakis és Aleksandar Vukic (160.) meccselt egymással, és az első szettben Vukic 3:2-es vezetésénél Kokkinakis az egyenlítésért adogatott volna, de egy „szemtelen” varjú nem engedte. A madár a tetőszerkezeten tollászkodott, majd éktelen rikácsolásba kezdett, amikor Kokkinakisz szerválni akart. S ugye, a mérkőzésvezető ebben az esetben hiába mondta volna, hogy „csendet kérünk”… A varjú többször is előadta a produkcióját, a játékos pedig nem tudott adogatni, mert ehhez azért koncentrációra van szükség. A közönség és a mérkőzésvezető is jót derült a történteken, Kokkinakis sem tehetett mást, és nevetve még megfenyegette a tollas bajkeverőt – reméljük, ezzel nem vívta ki nagyon az állatvédők rosszallását. Amikor lazán az irányába ütötte a labdát, a varjú elbújt egy világítótest mögé, és jobb belátásra tért. Kokkinakis végre szerválhatott, de az első adogatását elhibázta, nem is értjük, vajon miért...

A mérkőzés mindenesetre folytatódott, s ugyan Kokkinakis az első játszmát elveszítette, végül ő jutott be az elődöntőbe. Amúgy az előző körben Fucsovics Mártont búcsúztató Corentin Moutet is bejutott a négy közé. A selejtezőből indult francia játékos a negyeddöntőben a brazil Thiago Monteirót győzte le két játszmában. Moutet a döntőbe kerülésért honfitársával, Arthur Rinderknechhel találkozik, aki meglepetésre a harmadik helyen kiemelt orosz Karen Hacsanovot búcsúztatta a nyolc között. A főszereplő azonban csütörtökön mégiscsak a varjú volt.

Adelaide, 494 ezer dollár (156 millió forint) összdíjazású keménypályás torna, eredmények, negyeddöntő:

Rinderknech (francia)–Hacsanov (orosz, 3.) 7:6 (9-7), 7:5

Cilic (horvát, 4.)–Paul (amerikai) 6:4, 2:6, 6:3

Moutet (francia)–Monteiro (brazil) 6:4, 6:4

Kokkinakis (ausztrál)–Vukic (ausztrál) 6:7 (5-7), 6:3, 6:2

Az elődöntőben Moutet–Rinderknech és Cilic–Kokkinakis mérkőzések következnek.

Borítókép: Thanasi Kokkinakisnak emlékezetes lesz a csütörtöki mérkőzése (Forrás: Twitter/Thanasi Kokkinakis)