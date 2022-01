Szoboszlai Dominik elárulta, hány oltást kapott eddig

December 9-én vette át az RB Leipzig irányítását Domenico Tedesco, aki az addig többnyire kezdőnek számító Szoboszlait az első két bajnokiján csak csereként vetette be. Aztán a harmadik mérkőzésen, az Arminia Bielefeld ellen először volt kezdő a 21 éves középpályás az új edzőnél. Nem sikerült jól a találkozó, a Leipzig hazai pályán 2-0-ra kikapott a kiesőjelölt ellenféltől.

Amint az a Bild-interjúból kiderült, ezután Tedesco külön elbeszélgetett Szoboszlaival. – A Bielefeld elleni meccs után leült velem, és tisztába tett néhány dolgot – mesélte a magyar játékos. – Nem akarok részletekbe bocsátkozni, de a Mainz elleni meccs után már azt mondta, hogy jobban játszottam, elégedett volt velem.

Múlt hétvégén, a Bundesliga első idei fordulójában játszott a Mainz ellen a Leipzig, 4-1-re nyert, Szoboszlai gólt és gólpasszt is jegyzett.

– Minden meccsel jobb lehetek, és ez mindig így lesz – fogalmazott Szoboszlai. – Ebben a tekintetben maximalista vagyok. Amikor az edző utasításokat és tippeket ad nekem, akkor azokat végrehajtom. Ha pedig van időm és helyem, akkor igyekszem felvállalni az egy az egy elleni szituációkat, adok egy-egy gólpasszt vagy gólt lövök. A tízes és a nyolcas pozícióban érzem magam a legjobban, és szeretek csatárként is játszani. Ott játszom, ahová az edző állít, de talán nem vagyok annyira jó védőnek. De mint mindenki más, én sem kapok semmit ingyen, keményen dolgoznom kell.

A Leipzig ősszel várakozáson alul szerepelt, jelenleg is csak a kilencedik helyen áll a Bundesligában, pedig a minimális cél a Bajnokok Ligája-indulás kiharcolása lenne. – A téli szünetben átalakítottuk a futballról alkotott elképzelésünket, a labdabirtoklás és az agresszív letámadás keverékét játsszuk – vélekedett Szoboszlai. – Egyénileg is keményebben dolgozunk, és ha így teszünk, az kifizetődik, ezt már a Mainz ellen is láthattuk.

Nem tudjuk visszafordítani azt, ami megtörtént, most csak előretekintünk. A negyedik helyet mindenképpen szeretnénk megszerezni. Tudjuk, hogy semmit sem kapunk ingyen az odavezető úton. Győztes mentalitásra van szükségünk.

Az interjú kitért arra is, hogy Szoboszlai mit szólt a korábbi edző, Jesse Marsch távozásához, hiszen ők ketten együtt korábban rendkívül sikeresek voltak Salzburgban. – A futballban sok olyan dolog történik, amit nem feltétlenül értünk mindig. Jesse-vel ugyanolyan kapcsolatom volt a pályán és azon kívül is, mint Salzburgban. A távozása már a múlté, és minden jót kívánok neki. Most új edzőnk van Domenico Tedesco személyében, és sikeres futballt akarunk játszani.

A szakmai kérdések mellett a Bild néhány kérdés erejéig a játékos magánéletét is firtatta. Hogyan viseli a koronavírus-járvány miatt kialakult bezártságot?

– A barátnőm, az összes barátom és én is megkaptuk már a harmadik védőoltást, így szerencsére az ajtók többé-kevésbé nyitva állnak előttünk – mondta Szoboszlai. – Időről időre étterembe járunk, de a barátnőm is nagyon jól főz.

Szoboszlai párja Gécsek Fanni, aki az Európa-bajnok kalapácsvető, Gécsek Tibor lánya, s maga is sportoló, teniszezik. De vajon melyikük labdaérzéke a jobb? – tette fel a kérdést a Bild. – Még sosem teniszeztem vele, de ő azt mondja, ő bánik jobban a labdával – felelte Szoboszlai. – Mondjuk én ezt nem hiszem…

Borítókép: Szoboszlai Dominik gólöröme (Fotó: Jan Woitas)