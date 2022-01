Szoboszlai Dominik szép góllal kezdte az évet + videó

A koronavírus-fertőzések nem kímélték az RB Leipzig csapatát, amelynek tíz hiányzója volt a Mainz elleni bajnokin. Így is javult a helyzet a hét első feléhez képest, amikor úgy tűnt, hogy a csapat idénybeli két legeredményesebb játékosa, André Silva és Christopher Nkunku is lemarad a találkozóról pozitív teszt miatt. Végül mindketten ott lehettek a lipcsei kezdőben.

Ott volt a Leipzig három magyar válogatott játékosa is a pályán: Gulácsi Péter a kapuban, Willi Orbán a védelemben, Szoboszlai Dominik a középpályán kezdett. Előbbi kettő végig is játszotta a 4-1-re megnyert találkozót a Szalai Ádámot a decemberi fejműtétje után még nélkülöző Mainz ellen, Szoboszlait a 87. percben cserélték le.

Jól kezdte a meccset a Leipzig, amely a 19. percben emberelőnybe került, miután André Silva lövését a vendégek védője, Alexander Hack kézzel ütötte ki a kapu torkából. A német védő tragédiáját tetézte, hogy az ő labdaeladásából indult a lipcsei akció.

Nemcsak emberelőny, hanem tizenegyes is járt a szabálytalanságért, amelyet Silva értékesített. Az első félidő végére egygólosnál nagyobb is lehetett volna a lipcsei előny, 2-0-ra mégis csak a szünet után változott az eredmény, méghozzá a lövéseivel addig is aktív Szoboszlai góljával.

A magyar középpályás Nkunkuval játszott össze, a támadás végén pedig Szoboszlai három védő gyűrűjében, szépen lőtt a bal felsőbe. Vizsgálták az esetet, mert Nkunku lesgyanús helyzetben volt a gól előtt, de végül megadták a találatot.

Szoboszlai gólja:

Bár a Mainz addig sok veszélyt nem teremtett, az 57. percben váratlanul szépített a vendégcsapat, Onisiwo lövése a felső lécről vágódott Gulácsi kapujába. Egyetlen perccel később érkezett a lipcsei válasz, Szoboszlai ugratta ki Nkunkut, aki nem hibázott, 3-1-re módosult az állás.

Ezzel még nem volt vége, a 61. percben Silva akcióból is betalált, így alakult ki a 4-1-es végeredmény. A Szoboszlai (gól, gólpassz), Nkunku (gól, két gólpassz), Silva (két gól) trió tarthatatlan volt, a magyar középpályás így már négy gólt és öt gólpasszt jegyez a Bundesliga-idényben.

Közel állt a győzelemhez Sallai Roland klubja, a Freiburg is, amely egy 87. percben bekapott góllal adta 2-2-es döntetlenre a meccset hazai pályán a Bielefeld ellen. A fordulót a harmadik helyen kezdő Freiburgnak nagy érvágás az elveszített két pont, Sallai viszont pozitívan kezdte az évet, hiszen kezdőként hetven percet játszott. Ilyen sok játékperc szeptember óta nem jutott neki a Bundesligában egy meccsen.