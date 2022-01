Sallai Roland: Könnyű lenne, de nem futok el a nehézségek elől

– Szokott újévi fogadalmat tenni?

– Mindig ugyanazt: hogy jobbá váljak a pályán és azon kívül, mint amilyen az előző évben voltam.

– Ami a pályán nyújtott teljesítményét illeti, aktuális a fogadalom. Legalábbis az előző év második fele alapján, amelyben a kispadra szorult a Freiburgban.

– Bízom benne, hogy pozitívan változik a helyzetem. Azt gondolom, hogy korábban, amikor megkaptam a bizalmat, azt meg is tudtam hálálni a játékommal. Az ősz nem sikerült jól nekem, de mindenki pályafutásában vannak hullámvölgyek. Én most egy kicsit lent voltam, és azon dolgozom, hogy újra fent legyek.

– Az előző idényben egyéni rekordokat döntött meg a Bundesligában, nyolc gólt szerzett, hat gólpasszt adott, a Freiburg pedig új szerződéssel viszonozta az eddigi legjobb teljesítményét. Mi történt ezek után, hogy az ősszel mindössze 540 percet töltött a pályán a bajnokságban?

– Jó kérdés, sajnos a választ én sem tudom. Tényleg jó időszak volt mögöttem, az Európa-bajnokságon is jól szerepeltünk a válogatottal, és amikor visszatértem a klubomhoz a nyáron, ugyanúgy tettem a dolgom, mint előtte. A szakmai stáb úgy döntött, hogy kevesebb lehetőséget kaptam, én pedig profi vagyok, ezt elfogadtam, dolgoztam tovább és próbálok előre nézni.

Sallai Roland ősszel gólt lőtt a Wembley-ben az angol válogatott ellen Fotó: MTI/Kovács Tamás

– Christian Streich vezetőedző a német sajtóban úgy nyilatkozott, hogy mivel az Eb után plusz pihenőt kapott és emiatt később csatlakozott a felkészüléshez, fizikailag nem volt olyan állapotban, hogy kezdőként vegye számításba. Erről mit gondol?

– Nem szeretnék belemenni ebbe a témába. Az elmúlt fél évet lezártam, és ahogy említettem, most már csak előre nézek.

– Mégis, van valami tanulság, bármi, amin változtatnia kellett?

– Talán annyi, hogy még keményebben edzek, rátettem még egy lapáttal, mert meg akarom mutatni, hogy nemcsak tizenöt perces futballista vagyok, hanem kilencvenperces. Az ünnepek alatt sem álltam le a munkával.

A klub ilyenkor mindig kiadja a kötelező erősítő és futó edzésterveket, amin felül vannak úgymond szorgalmi feladatok, amiket mindenki a kedve szerint végezhet el. Mindet megcsináltam, mert hiszem, hogy egy ilyen rosszabb időszakból csak a kemény munkával van kiút.

– Vagy a klubváltással…

– Nem vagyok az a típus, aki elfut a nehézségek elől. Biztos könnyebb lenne elszaladni, választani egy olyan csapatot, amelyben biztos helyem van a kezdőben, de nekem többet ér, hogy ilyen magas szinten futballozhatok. Már bizonyítottam, hogy hasznos tagja tudok lenni a csapatnak a kezdőben is, úgyhogy ezt szeretném újra megmutatni.

– Jelenleg egy-egy gólja és gólpassza van a Bundesliga-idényben. Milyen számokkal lenne elégedett a végén?

– Most a legfontosabb adat nekem nem a góloké vagy a gólpasszoké, hanem a játékperceké. Ha újra stabilan ott tudok lenni a kezdőcsapatban, akkor az magával hozza a többit is, mint azelőtt.

Az előző idényben sokszor ünnepelték Sallait a társak Fotó: MTI/AP/DPA/Philipp von Ditfurth

– A harmadik helyről várja a Freiburg az évad második felét. Téma az öltözőben a dobogós helyezés megtartása?

– Egyelőre nem beszélünk érmekről, mi nem a Bayern München, a Dortmund, a Leverkusen vagy az RB Leipzig vagyunk, amelyektől kötelező elvárás, hogy az élmezőnyben végezzenek. Amit a csapat elért az idény első felében, az erőn felüli volt, és azért látni kell, hogy egy-egy forduló sok mindent megváltoztathat, hiszen a hetedik helyezett is csak két ponttal áll mögöttünk. Sok csapat van közel egymáshoz, ezért minden pontot be kell gyűjtenünk, amit csak bírunk. Nem lesz könnyű, de természetesen szeretnénk, ha az őszi forma kitartana az idény végéig.

– Egy dobogón álló csapatnak érdemes előre is néznie? A Bayern München a forduló előtt kilenc ponttal előzte meg a második Dortmundot. A bajnoki cím sorsa lehet még kérdéses?

– Ha most kellene megmondanom, ki lesz a bajnok, biztos a Bayernt mondanám, mert annyival erősebbnek tűnik mindenki másnál, amihez az egység is párosul, így a ki-ki meccseit is meg tudja nyerni (a beszélgetés a Bayern péntek esti, Mönchengladbach elleni veresége előtt zajlott - a szerk.). Ettől függetlenül a Bayernnek is hátra van még az évad második fele, amelyben ugyanúgy oda kell tennie magát az aranyérem megszerzéséhez.

– Mint Bundesligában játszó labdarúgó, hogyan fogadta, hogy nem Robert Lewandowski kapta meg az Aranylabdát tavaly?

– Meglepődtem rajta, mert az ő győzelmét vártam. Sokakhoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy Lewandowski mögött olyan teljesítmény állt tavaly, amely alapján jobban megérdemelte volna a díjat, mint Lionel Messi.

Borítókép: Sallai Roland a Freiburg mezében (Fotó: John MacDougall)