Mi történt Sallai Rolanddal? Az Eb óta mélyrepülésben a szélső

A tavasszal még felfelé ívelt Sallai Roland pályafutása a Bundesligában, márciusban új szerződést is kapott a Freiburgtól, amelynek a sportigazgatója szerint a magyar szélső szintet lépett, kiváló formában futballozott. Volt is benne igazság, Sallai az előző idényben nyolc gólt és hat gólpasszt ért el a bajnokságban, abszolút húzóembere volt a klubjának.

Aztán a nyári Európa-bajnokságon is jó teljesítményt nyújtott, amit az is jelzett, hogy a torna után a piaci értékeket tekintve mértékadó Transfermarkt 16 millió euróra növelte az értékét. Azóta nem történt árkorrekció, így Sallai továbbra is, Willi Orbánnal holtversenyben, a második legértékesebb magyar labdarúgó a 25 milliót kóstáló Szoboszlai Dominik után.

Csakhogy a jelenlegi idényben a 24 éves szélső messze elmarad a korábbi formájától, lényegében kikerült a Freiburg kezdőjéből, ami a magyar válogatott szempontjából sem jelent sok jót. Sallai októberben térdsérülés miatt hagyott ki három bajnokit, de ezt leszámítva végig bevethető volt, és játszott is az összes meccsen, de többnyire csak csereként, nagyon keveset.

Az ősz legszebb Sallai-momentuma: gól az angolok ellen a Wembley-ben Fotó: MTI/Kovács Tamás

Legutóbb szeptemberben, az ötödik fordulóban, a Mainz elleni 0-0-n volt a kezdőcsapat tagja Sallai a Freiburgban. Hogy milyen kevés lehetőséget kap, az a játékidejéből válik nyilvánvalóvá: ebben az idényben mindössze 484 percet futballozott a Bundesligában.

Jól hangzik a 13 pályára lépés, de a játékpercei valójában csak kb. öt mérkőzés idejét teszik ki.

Szó sincs a szokásos magyar sztoriról, hogy új edző érkezett a csapathoz, aki mást favorizál, hiszen a Freiburg vezetőedzője, Christian Streich messze a Bundesliga legrégebb óta egy klubnál szolgáló mestere, immáron lassan tíz éve, megszakítás nélkül irányítja a csapatot. Nála került Sallai a Freiburghoz, ő adta meg neki a lehetőséget a bizonyításra, nála fejlődött 16 millió eurós szélsővé.

Streich a Ligainsidernek nyilatkozva elárulta, mi változott meg, mi a gond Sallaival, amiért az utóbbi hónapokban kulcsjátékosból mellékszereplővé vált. – Jelenleg nincsen abban a fizikai állapotban, hogy automatikusan a kezdőben kellene számolnom vele – jelezte a német edző. – Ennek egyik elsődleges oka az, hogy későn kapcsolódott be a munkába a nyári Eb után.

Arról is beszélt a Freiburg mestere, hogy nem elég odaadással edzeni, jól is kell azt csinálni. – Máskülönben nehéz változtatni egy csapaton, amely ilyen jól és gyorsan futballozik – tette hozzá Streich. Nem mondhatjuk, hogy a Freiburg megérezte Sallai hiányát, hiszen várakozáson felül szerepelt az ősszel, az idei utolsó forduló előtt az ötödik helyen áll a Bundesligában.

– Sallainak most arra van szüksége, hogy húsz-harminc percekre beálljon és bebizonyítsa az edzőnek, mire képes. „Nézzétek, újra itt vagyok” – ezt kell üzennie a játékával. De ez igaz mindenkire, aki kicsit le van maradva – jelentette ki Streich. – Sallai szempontjából ez azt jelenti, hogy a kezdőbe való visszakerüléséhez az edzéseken és a meccseken kapott rövid szerepléseken keresztül vezet az út.

A Freiburg hazai pályán, a harmadik helyezett Bayer Leverkusen elleni rangadóval zárja a 2021-es évet a Bundesligában vasárnap.

Borítókép: Sallai Roland a Freiburg csapatában (Fotó: Friso Gentsch / DPA)