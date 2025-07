Wimbledon a következő döntésével tönkreteszi a gyerekek álmát?

Wimbledon erre az évre szakított a hagyományokkal, legalábbis egy téren mindenképp: idén már nem láthatunk vonalbírókat az ikonikus füves pályákon. A technológia fejlődésével egyre elterjedtebb a nagy tenisztornákon, hogy élő elektronikus vonalfigyelő rendszer jelzi, ha a labda kint volt. Marin Cilic és Karen Hacsanov is kifejezte a torna alatt, hogy hiányoznak a vonalbírók, utóbbi keddi, Taylor Fritz elleni negyeddöntőjén pedig újra labdamenetet kellett ismételni a Hawk-Eye technológia hibája miatt. Fritz ennek ellenére a szervezők védelmére kelt, a torna közleménye miatt viszont immár a labdaszedőkért aggódhatunk.

Az olimpiai bajnok Belinda Bencic szerint a legtöbb teniszező nem bízik a wimbledoni élő elektronikus vonalfigyelő rendszerben (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

Taylor Fritz és Karen Hacsanov meccsén a negyedik játszma elején, nem kulcsfontosságú pontnál jelzett hibásan a vonalfigyelő rendszer, de korábban már az is előfordult a tornán, hogy a Hawk-Eye hibája miatt nem az nyerte a játékot, akinek kellett volna, igaz, Anasztaszija Pavljucsenkova végül így is továbbjutott Sonay Kartal ellen.

A vonalbírók után a labdaszedők is eltűnnek Wimbledonból?

A szervezők a Pavljucsenkova-meccs kapcsán elismerték, hogy emberi hiba okozta a hibát, az ezért felelős személy elmulasztotta élesíteni a technológiát. Ezt a problémát kiküszöbölték, most már nem lehet kézzel deaktiválni a rendszert, viszont éppen a változtatás vezethetett a gondhoz Fritz és Hacsanov találkozóján.

A játékos elkezdte a szervamozdulatot, amikor a labdaszedő még átment a háló túloldalára, ezért a rendszer nem ismerte fel a labdamenet kezdetét

– állt a wimbledoni torna közleményében, amelyet Marin Cilic is aggódva figyelhetett. Ő már a vonalbírók eltávolítása miatt is felemelte a hangját, s ha a labdaszedőket a technológia akadályozójának látják, akkor logikus a feltételezés, hogy hamarosan tőlük is megválna a torna, gyerekek százainak álmát szertefoszlatva ezzel.