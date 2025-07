Nem győzött elnézést kérni a Chelsea hőse, a Fluminense drukkerei is megtapsolták

A londoniakat irányító Enzo Maresca az érdekesen alakuló versenynaptár miatt még mindig az első idényét tölti a klubnál, és már a második trófeájáért szállhat harcba.

– Fantasztikus idényt futunk, az első négyben végeztünk a Premier League-ben, megnyertük a Konferencialigát, most pedig döntősök vagyunk ezen a tornán is. Mérkőzésről mérkőzésre haladunk, most végre jöhet a szezon utolsó meccse, remélhetőleg megnyerjük a trófeát.

A Fluminensének is megvoltak a lehetőségei, azonban a gólvonalról való tisztázás és a VAR-ral visszavont tizenegyes alaposan megnehezítette a brazilok dolgát.

– Kétségtelenül emelt fővel búcsúzhatunk, ha megnézzük, mi mindent elértünk ezen a klubvilágbajnokságon. Tisztában voltunk vele, hogy kemény meccs lesz egy kivételesen képzett csapattal szemben, a gólok pedig megnyugtatták őket – értékelt Renato Gaucho, a Fluminense vezetőedzője.

Brazil a középpontban a túloldalon is

Joao Pedro mellett Thiago Silva bizonyult főszereplőnek, hiszem ő szintén korábbi csapatával nézett farkasszemet, és a lefújás után kis túlzással megrohamozták őt az angol csapat játékosai. A 40 esztendős védő még mindig népszerű a Chelsea-nél, a meccset követően még egy nevével ellátott mezt is kapott az angoloktól.

– Ez a gyerek különleges – mondta Thiago Silva Joao Pedróról. – Kétszer találkoztam vele még Chelsea-játékosként, akkor még a Watfordnál játszott, de két remek meccset produkált ellenünk. Nem számítottam rá, hogy ilyen délutánja lesz, két nagyszerű gólt szerzett. Meghajolok előtte, és sok szerencsét kívánok neki!