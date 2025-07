Az Aranylabda is tét a Messit követő Mbappé bosszúmeccsén

Hatvanegy mérkőzést lejátszottak, így már csak kettő van hátra a 2025-ös, egyesült államokbeli klubvilágbajnokságról. A keddi Fluminense–Chelsea után szerda este (21.00) ugyanúgy a New York-i MetLife Stadion ad otthont a PSG–Real Madrid elődöntőnek, és majd a vasárnapi finálét is itt rendezik. A rekordgyőztes spanyoloknak és a BL-címvédő franciáknak sem volt könnyű az út a legjobb négy közé, ám várhatóan az egymás elleni mérkőzésük még az eddiginél is nehezebb lesz.

Kylian Mbappé lehet a klubvilágbajnokság második, PSG–Real Madrid elődöntőjének főszereplője (Fotó: AFP/Franck Fife)

A két csapat útja a PSG–Real Madrid elődöntőig

A Real Madrid a szaúd-arábiai al-Hilal elleni 1-1-es döntetlennel kezdte a klub-vb-t, ám ezután a mexikói Pachuca (3-1) és az osztrák Salzburg (3-0) elleni győzelem csoportelsőséget ért. A nyolcaddöntők rangadóján az olasz Juventus csak megnehezíteni tudta Xabi Alonso együttesének dolgát (1-0), majd a német Borussia Dortmund elleni negyeddöntő is egygólos madridi sikert hozott (3-2). Utóbbi mérkőzésen a rendes játékidő végén még 2-0 volt az állás, ám a ráadásban kétszer is szépítettek a sárga-feketék, akiknek a két góljuk között a torna elején betegséggel küszködő Kylian Mbappé félollózós találata bizonyult döntőnek.

A negyeddöntő hajrájában a frissen igazolt Dean Huijsen piros lapot kapott, így őt alighanem Raúl Asencio fogja pótolni a PSG ellen.

A BL-győztes Paris Saint-Germain szintén botlott egyszer a csoportkörben, de a spanyol Atlético Madrid (4-0) és az amerikai Seattle Sounders (2-0) legyőzése is elég volt az első helyhez, azaz belefért a brazil Botafogo elleni 1-0-s vereség Luis Enrique csapatának. A nyolcaddöntőben egy percig sem volt kérdés, hogy a korábbi PSG-játékos Lionel Messit is foglalkoztató amerikai Inter Miami ellen is meglesz a továbbjutás (4-0), majd a német Bayern München elleni negyeddöntőt a hajrában döntötte el a párizsi csapat (2-0). Utóbbi végén Willian Pacho és Lucas Hernández is a kiállítás sorsára jutott, és a FIFA döntése értelmében ők akkor sem léphetnek pályára még a döntőben sem, ha eljut odáig a PSG.

Lucas Hernández (jobbra) biztosan nem lép már pályára a klub-vb-n (Fotó: Getty Images/AFP/Alex Grimm)

Mbappé és Donnarumma párharca nem feltétlenül lesz döntő

A franciák mindössze egy gólt kaptak eddig a klubvilágbajnokságon, és a Jamal Musialának szerencsétlen módon sérülést okozott Gianluigi Donnarumma kapus a Real Madrid ellen is kulcsszereplővé válhat. Akárcsak az Aranylabda egyik nagy favoritjának tartott Ousmane Dembélé, aki az egyenes kieséses szakaszra felépült a combsérüléséből, és újabb lépést tehet a díj felé.

Ugyanakkor a világsztárok közül tényleg bárki megvillanhat, amit jól mutat, hogy a Real eddigi 11 gólját hét, a PSG 12 találatát pedig tíz különböző játékos szerezte a tornán.

A spanyol klub egyik kiválósága különösen jól ismerheti az ellenfelet is, hiszen a tavalyi viharos csapatváltásáig Kylian Mbappé a PSG futballistája volt. A világbajnok francia támadó nehezen lendült bele új együttesénél, de ez megváltozott, és nem csupán spanyol gólkirály, hanem európai aranycipős is lett. A klub-vb-n viszont egyelőre Gonzalo García a madridiak hőse, a 21 éves spanyol játékos Mbappé gyomorfertőzését is kihasználva beverekedte magát Alonso együttesébe, és már négy gólnál jár – alighanem a PSG ellen is játszani fog.

A tornán eddig 45 percnyi játéklehetőséget kapó Mbappé mégis jóval tapasztaltabb, és ha játékra készen áll, akkor szinte elképzelhetetlen, hogy Alonso nem küldi őt pályára. Az 55 millió eurós párizsi fizetés elmaradása okozta bosszúvágyán kívül az is az aranycipős futballista mellett szól, hogy a legutóbbi három PSG–Real találkozó mindegyikén szerzett egy-egy gólt – igaz, még a franciák színeiben.

A Paris SG és a Real Madrid az elmúlt évtized során négy idényben is találkozott egymással a Bajnokok Ligájában. A 2014–15-ös BL-csoportkörben Párizsban 0-0, Madridban 1-0-s Real-győzelem született, végül mindketten továbbjutottak.

A 2018-as nyolcaddöntős párharc mindkét mérkőzését a Real Madrid nyerte (otthon 3-1, idegenben 2-1).

A 2019–20-as csoportkörben a PSG otthon 3-0-ra győzött, Spanyolországban pedig 2-2-es döntetlent játszott – mindkét klub továbbjutott.

A 2023-as nyolcaddöntőben a franciák 1-0-s előnyből várhatták a madridi visszavágót, amelyet 3-1-re elveszítettek. Összességében tehát a Real Madrid örülhetett a közelmúlt egymás elleni párharcaiban (4 győzelem, 2 döntetlen és 2 vereség a spanyolok mérlege).

Gonzalo García a klub-vb-n robbant be a Real Madridba (Fotó: AFP/Particia de Melo Moreira)

Telt ház is lehet New Yorkban

Az biztosnak tűnik, hogy a bő nyolcvanezres MetLife Stadionban annak ellenére majdnem telt ház lesz, hogy a Chelsea–Fluminense elődöntővel ellentétben a PSG–Real Madrid mérkőzésre nem csökkentették a jegyárakat, és a FIFA továbbra is szigorúan, majdnem 200 dollárért árulja a legolcsóbb belépőket. A spanyol klub iránt kezdettől nagy a szurkolói érdeklődés – a madridiak eddigi mind az öt mérkőzése legalább 60 ezer nézőt vonzott –, és a világ jelenlegi legjobb csapatának tartott Paris Saint-Germain ellen ez hatványozottan igaz. A helyi idő szerint szerda délutáni találkozóra majdnem 30 Celsius-fokot és napsütést jósolnak, de a nagy meleg ellenére a sokat kritizált klub-vb legszínvonalasabb mérkőzését vívhatják a csapatok a lengyel Szymon Marciniak játékvezetése mellett, ebben pedig a FIFA is joggal reménykedhet.