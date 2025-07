„Ha két héttel később kerülök kórházba, meghaltam volna" – a pokolból tért vissza a klub-vb hőse

Thiago Silva negyvenévesen újra a csúcsra érhet, a brazilok legendás védője nevelőklubjánál, a Fluminensénél „vezet le”, de nem akárhogyan! A rutinos játékos szó szerint csapata vezére, irányítja a társait, de ha kell – nagy örömmel –, a piszkos munkát is elvégzi hátul. Az al-Hilal elleni negyeddöntő után letérdelt a pályán és az égre nézett. A megható jelenetek igazán úgy nyernek értelmet, ha megismerjük Thiago Silva lélegzetállító történetét, ami húsz évvel ezelőtt kis híján véget ért egy moszkvai kórházban.

Thiago Silva (balra) hálát ad a klubvilágbajnokságon megnyert negyeddöntő után Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Michael Reaves

Thiago Silva járni sem tudott

A belső hátvéd 2005-ben a brazil Juventudét elhagyva Európában is kipróbálta volna magát, januárban a Porto leigazolta, amely viszont hat nappal később tovább értékesítette a Dinamo Moszkvának. Az ekkor 21 éves játékos karrierje pár nap alatt hatalmasat változott, a legrosszabb értelemben. Silva az oroszoknál sem lépett pályára, de ekkor nagyobb gondja is volt: tuberkulózist állapítottak meg az orvosok. A gümőkórnak is hívott betegség elsősorban a tüdőt támadja, de megtámadhatja a központi idegrendszert, agyhártyagyulladást okozva, illetve a nyirokrendszert és a vérkeringést is. A brazil játékos több mint egy évtizeddel később visszatekintett a kórházban eltöltött fél évre, amely kis híján tragédiához vezetett.

Amikor annak idején azzal küldtek haza a Dinamo Moszvától, hogy nem számolnak velem, megváltozott az életem. Tuberkolózisban szenvedtem fél éven át egy moszkvai kórházban, az orvosok azt mondták, hogyha két héttel később kerülök kórházba, meghaltam volna. Csak 54 kiló voltam, abba akartam hagyni a futballt, az édesanyám beszélt rá a folytatásra, ő adott erőt nekem

– nyilatkozta a rendkívül családcentrikus Silva, majd hozzátette, az orvosok egy ponton a tüdejének egy részét el akarták távolítani, ezzel növelve a felépülési esélyeit. Ez viszont biztosan véget vetett volna futballkarrierjének, ezért ő, szülei és akkori edzője is ellenezte ezt – utólag egyértelműen kijelenthető, jó döntés született.

Az orvosok azt mondták, keljek fel és menjek sétálni, de képtelen voltam rá. Ez a betegség ráadásul fertőző, ezért elkülönítettek, csak számítógépes játékokkal játszhattam és internetezhettem. Naponta három-négy injekciót kaptam, emellett úgy 10-15 tablettát is beszedtem

– mondott Silva még többet erről az időszakról.

Thiago Silva soha nem adta fel, ennek pedig többszörösen meglett az eredménye Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Buda Mendes

A csoda ezután jött: a játékos visszatért a Fluminenséhez, ahol Ivo Wortmann edző építette újra.

– Teljesen leépülten kezdtem meg a munkát, még száz métert sem tudtam futni oxigénmaszk nélkül. Ivo mégis hitt bennem, felépültem és egy idény alatt a szezon legjobbja lettem.

Mindent megnyert klubszinten, de ehhez kellett Maldini is

Mondhatni elég jól sikerült az újrakezdés. 2009-ben az AC Milan tízmillió euróért leigazolta, ahol a második idényében olasz bajnok lett Zlatan Ibrahimovic oldalán. Silva már itt is csapatkapitány volt, Ibrahimovic volt a legjobb barátja, a svéd a saját házába is meghívta a születésnapi bulijára. A legnagyobb dicséret viszont Paolo Maldinitól érkezett, aki egy interjúban a világ legjobb védőjének hívta őt.

A Maldini-interjú sokat adott. A valaha volt legjobb védő a legjobbnak nevezett. Bajnokok lettünk és Ibrával együtt igazoltunk a PSG-hez. Mindent megnyertünk, uralkodtunk. Zlatan egy nagyon nehéz ember. De akit tisztel, azért a tűzbe menne. Én elnyertem a tiszteletét, ezért csak négyszer rúgott agyon egy idény alatt.

– mondta nevetve a brazil. A párizsiaknál eltöltött nyolc évet sem fogja elfelejteni: a 2016/2017-es évadot leszámítva mindig francia bajnok lett – akkor egy bizonyos Kylian Mbappé bontogatta a szárnyait a Monacónál.

Zlatan Ibrahimovic és Thiago Silva a PSG-nél nemcsak csapattársak, hanem jó barátok is voltak Fotó: Stephane Allaman

De egy dolog hiányzott még neki klubszinten: a Bajnokok Ligája-győzelem. Nos, 2020-ban a Chelsea-hez igazolva ez meglett, ráadásul az első idényben. A londoniak stílusosan a Porto stadionjában győzték le a Manchester Cityt. Silvának a mai napig megható, amit a Chelsea-től kapott, főleg az utolsó meccsén 2024 májusában.

– A Chelsea nagyon fontos állomás volt a karrieremben. Megnyertem a BL-t, és rengeteg szeretet kaptam a szurkolóktól. Azt gondolom, hogy értékelték az utamat és nem csak egy levezető öregembert láttak bennem.

Nagyon nehéz búcsú volt az utolsó meccsem. Megszerettem őket és ez kölcsönös volt. A Stamford Bridge-n búcsúztam az európai futballtól és ezt tehettem egy olyan klubnál, ahol nagyon szerettek.

Legendának hívják a háta mögött

A Chelsea-nél a mai napig nem felejtik el, hogy mit tett a klubért. Az Európa-bajnok Marc Cucurella a keddi egymás elleni (21.00) klub-vb-elődöntő előtt legendának hívta Silvát.

– Pár meccsüket megnéztük készülvén a Fluminense elleni elődöntőre. Nagyon elszántak, és ott van Thiago Silva, nálam ő egy futball-legenda! A negyeddöntő előtt azt írta nekem, hogy »hajrá, remélem, hogy pár nap és találkozunk a pályán!«

Hiába a hatalmas meleg, a magas páratartalom, Thiago Silva nem panaszkodik, a klub-vb-n ötből négy meccset végigjátszott – a Mamelodi ellen pihenőt kapott a biztos továbbjutás miatt –, negyvenévesen pedig készülhet a Chelsea elleni elődöntőre.

A végén pedig értelmet nyer, hogy Thiago Silva miért köszönt meg mindent az al-Hilal elleni győzelem után. Ő csak örül, hogy egyáltalán még élhet, emellett pedig azt csinálhatja a mai napig, amit tud és imád.