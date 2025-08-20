Fontos döntést hozott meg a Liverpool hőse, mit lép most Slot?

Tavaly volt kiből válogatnia támadófronton Arne Slotnak, a Liverpool vezetőedzőjének, de a nyáron megfogyatkoztak a lehetőségei. Diogo Jota autóbalesetben életét vesztette, Luis Díaz a Bayern Münchenhez, Darwin Núnez pedig az al-Hilalhoz igazolt. A helyükre eddig egy csatár, Hugo Ekitiké érkezett, illetve a támadó középpályás, Florian Wirtz, aki szélsőként és hamis kilencesként is bevethető. Liverpoolban még abban reménykedik, hogy a Newcastle-től sikerül még megszereznie Alexander Isakot. A támadósorból még Federico Chiesa sorsa volt kérdéses.

Chiesa (jobbra) a felkészülési időszakban is csak ritkán tűnt fel a pályán Fotó: AFP/Oli Scarff

Chiesa epizódszereplő volt Liverpoolban

Az olasz futballista tavaly nyáron igazolt a Vörösökhöz, de csak elvétve kapott játéklehetőséget, jobbára csak az angol kupasorozatokban jutott neki néhány perc. Olyankor mindig nagy kedvvel játszott, de a gólokkal sem sikerült meggyőznie Slotot arról, hogy többet kellene játszatnia őt. Ezért nem is jelentett meglepetést, hogy Chiesa elkívánkozott a csapattól, a nyár elején az Olaszországba való hazatéréséről lehetett hallani.

Azóta azonban nagy a csönd körülötte. Az ázsiai túrára nem vitte őt magával a Liverpool. Összesen két felkészülési mérkőzésen mutatta meg magát a pályán, a Crystal Palace ellen tizenegyesekkel elvesztett Angol Szuperkupát a kispadról nézte végig.

A Bournemouth elleni Premier League-nyitányon viszont 2-2-nél esélyt kapott Slottól, és ezzel ezúttal élt is. Mindössze kilenc perc jutott neki, de ezalatt belőtte a Liverpool harmadik gólját, és ezzel hőssé lépett elő – annak ellenére is, hogy Mohamed Szalah is eredményes volt a végén, ezzel 4-2-re nyert a címvédő.

Díaz és Núnez ment, Chiesa marad

A meccs után aztán meglepte a nagyérdeműt a nyilatkozatával, mert kijelentette, ő bizony maradni akar, és harcolni a játékpercekért, és erre válaszul Slot is elmondta, hogy Chiesának van helye a csapatban.

Azóta Fabrizio Romano is beszámolt a fejleményekről. A transzferguru értesülései szerint az olasz játékosnak mindig jó volt a kapcsolata Slottal, a csapattársaival és a szurkolókkal, de hajlott a váltásra, amikor megtudta, hogy lemarad az ázsiai túráról, a Liverpool pedig sorra utasította el a Díazért tett ajánlatokat. Núnez és Díaz távozásával viszont kisebb a konkurencia, így Chiesa ügynöke értesítette a Liverpoolt, hogy maradni szeretne.