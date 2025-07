Arda Güler ajándéka után hálálkodik a Real Madrid új csillaga + videó

A Real Madrid és a Borussia Dortmund összecsapása (3-2) után a FIFA a meccs legjobbjának megillető trófeát Fran Garcíának ítélte. (De ezt Arda Güler is megkaphatta volna.) A 25 éves balhátvéd szerezte a Real második gólját, a 20. percben. Xabi Alonso a lefújás után így beszélt róla: – Nagyszerűen teljesít a tornán, magas szintű a koncentrációja és az intenzitása. Jól olvassa a játékot labdával és anélkül is, ma pedig sokat profitált abból, hogy Vinin (Vinícius Júnior – a szerk.) volt a reflektorfény. Nagyon örülök neki, mert ő is a csapat tagja, remek a hozzáállása és példásan készül a meccsekre. Azt mondtam neki, ha lehetősége nyílik rá, gólt is szerezhet, és ma pont ott volt, ahol lennie kellett – dicsérte a Real Madrid trénere Fran Garcíát.

Fran García és Arda Güler is remekelt a Real Madrid csapatában a Dortmund ellen (Forrás: SofaScore)

– Láttam, hogy labdát szerzünk az ellenfél térfelén. Jobb szélről érkezett a labda, Gonzalo és Vini is a rövid felé mozdultak. A tizenhatos szélén álltam, berobbantam a tizenegyespont felé és a labda ott volt előttem. Lövőhelyzetbe kerültem és elégedett voltam. Nem vagyok annyira szerencsés, hogy olyan sok gólom legyen, mint Gonzalónak, aki szintén az utánpótlásból érkezett és hozza ki a legtöbbet a lehetőségeiből, de nagyon örülök, hogy így is segíthettem a csapatot – mondta Fran García, akinek a SofaScore 7,7-es osztályzatot adott, de ezzel a portálnál csak második lett.