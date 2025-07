Ez lehet a legnagyobb baj a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon

Most, hogy közeleg a klubvilágbajnokság vége, mintha csendesedni látszana az indulatcunami a tornával kapcsolatban. Bár ez is attól függ, hogy kiket kérdezünk meg erről. Ha a Bayern München vezetőségének tennénk fel ezt a kérdést, nem biztos, hogy úgy válaszolnának, mint a négy közé jutott Fluminense elöljárói. Hiába, ennyit tesz, ha egy csapat ott van a torna végjátékában, meg ennyit, ha egy másik kiesik, arról nem is beszélve, hogy menet közben súlyos sérülés miatt elveszíti egyik legjobb játékosát, Jamal Musialát.

A Pachuca és a Salzburg összecsapását is félbe kellett szakítani, a klubvilágbajnokság a zivatarok fogságába esett

Fotó: AFP/Paul Ellis

Klubvilágbajnokság a zivatarok árnyékában

Ugyanakkor a torna kapcsán érdemes egy másik dologról is szót ejteni: nevezetesen az amerikai rendezők óvatosságáról, s arról, hogy már egy, a stadiontól távolabb kitörő zivatar miatt is félbeszakítanak mérkőzéseket. Nekünk, európaiaknak ez a fajta óvatosság kicsit furcsa is lehet, holott ha van valami, amivel egyet lehet érteni, akkor ez mindenképpen az. Viszont mindez azt is megmutatja, hogy mire számíthatunk a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon.

Sok minden más mellett ezekről a kérdésekről is beszélgettünk a Rapid Sport legújabb adásában.