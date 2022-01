Sztanyiszlav Csercseszov: Én egy demokratikus diktátor vagyok!

– Egeszsegedre!

Ezzel és így válaszolt Sztanyiszlav Csercseszov arra kérdésre, hogy az elődeivel ellentétben tervezi-e a magyar nyelv elsajátítását. Ezzel egyben jelezte is, hogy ennyiben ki is merül a szókincse, majd hogy valós választ is adjon, hozzátette: – Nem.

Ez az epizód is megmutatta, hogy az új vezetőedzővel új stílus is érkezett a Ferencvároshoz. Az orosz, egész pontosan oszét szakember az első sajtótájékoztatóján oldottan, olykor szellemesen fogalmazott, merőben más személyiség mutatkozott be, mint a merev, zárkózott Szergej Rebrov vagy a kevésbé merev, de kissé száraz Peter Stöger volt. A nyelv témájánál maradva például még hozzátette, hogy egyelőre az angolja fejlesztésén kell dolgoznia, mert Budapesten azzal jobban boldogul, mint a némettel, és nem is érti, ez hogyan lehet, amikor Magyarország egykor az Osztrák–Magyar Monarchia tagja volt, mi történt itt azóta…

A fő téma persze nem Sztanyiszlav Csercseszov nyelvi képessége, hanem a futball volt. Elmondta, a sajtótájékoztató időpontjáig három edzésnapon van túl, így nem állíthatja, hogy mindenkit alaposan ismerne már, de az első benyomásai nagyon kedvezőek.

– Sajnos több játékossal, név szerint Bešićcsel, Lončarral, Marinnal és Uzunival még nem találkozhattam a koronavírus miatt, rajtuk kívül nem dolgozhat velünk Ryan és Samy Mmaee és Laïdouni sem, mert ők az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepelnek majd. Ez most az összecsiszolódás időszaka, és csak később tudom megmondani, hogy milyen posztokon kell erősödnünk. Ami pedig a céljainkat illeti, tegnap együtt vacsoráztam az elnök úrral és a vezetőség néhány tagjával, és egyetértettünk abban, hogy lépésről lépésre haladunk előre. Először meg kell ismernünk egymást, majd következik a bajnokság megnyerése, és csak utána beszélünk célokról a nemzetközi porondon.

Sztanyiszlav Csercseszov orosz kapitányként vezényelte a csapatát a magyar válogatott ellen. Fotó: Szigetváry Zsolt

Kiderült, hogy közvetlen elődjével, Peter Stögerrel húsz évre visszanyúlóan remek a kapcsolata, és beszélt is vele közvetlenül a szerződése aláírása előtt.

– Peter minden jót kívánt, és megerősítette, hogy remek csapatot fogok irányítani. Egyénileg nem beszéltünk a játékosokról, de ha megtettük volna, akkor sem árulnám el, hogy mi hangzott el. Azt pedig magamtól is tudom, hogy kiváló csatáraink vannak, ami fontos és amit ki kell használnunk, mert csak védekező játékosokkal nem lehet bajnokságot nyerni, márpedig nekünk most az a legfontosabb. Modern futballt szeretnék játszatni majd a csapattal, de ahhoz még idő kell, hogy láthassam, pontosan milyen stílus illik a kerethez. Nekem itt most minden új, a helyi körülményekkel is csak ismerkedem, hiszen bár jártam már Magyarországon, először dolgozom itt.

Sztanyiszlav Csercseszov korábban két magyar játékossal is dolgozott együtt, Dzsudzsák Balázsnak a Dinamo Moszkvánál, Nikolics Nemanjának pedig a Legia Warszawánál volt az edzője. Mindkettőjüket olyan profi futballistának ismerte meg, akikre számíthat a csapatuk, és amióta itt van, beszélt velük, sok sikert kívántak neki. A vezetőedző kapott kérdést a szurkolók médiájától is, nekik ezt mondta:

– Az olyan csapatok, mint a Ferencváros, nem lehetnek meg a szurkolók nélkül. Nekik elsősorban azt üzenem, hogy nem a szavak, hanem a tettek embere vagyok, a munkámmal szeretném kivívni az elismerésüket. Azt láttam, hogy a nemzetközi meccseken megtelnek a lelátók, de a bajnoki mérkőzéseken nem. Szeretnénk elérni, hogy az utóbbiakon is telt ház legyen.

Fotó: Fradi.hu

Szóba került az is, hogy őt mindenkit kérlelhetetlenül szigorú edzőnek harangozta be, és magára is így gondol-e. Ő erre csak annyit felelt, hogy egy profi klubban elengedhetetlen a legnagyobb fegyelem, és az év minden napján mindennek úgy kell mennie, ahogyan azt eltervezték. Nem az egyéni akarat érvényesül a csapaton belül, hanem mindenkinek végeznie kell a saját munkáját, és ez nem az ő találmánya, hanem a profi közeg sajátja. Ha röviden akarná saját magát jellemezni, akkor úgy fogalmazna, ő egy demokratikus diktátor, aki meghallgatja a játékosokat is, de a döntéseket ő hozza meg.

Sztanyiszlav Csercseszov játékosként kapus volt, így kézenfekvő volt az a kérdés, hogy miként látja a Ferencváros két válogatott kapusának a helyzetét.

– Az nagyon jó, hogy erre a posztra két ilyen remek képességű emberünk is van. Dibusz Dénes a csapatkapitány, vele korábban leültem beszélgetni, mint a többiekkel, és láttam őt védeni az előző csapatom, az orosz válogatott ellen. Bogdán Ádámról tudom, hogy sikeres volt Angliában, elégedetté tesz, hogy ilyen játékosok találhatók a keretben.

Az új vezetőedző elmondta, jelenleg nem tervezi orosz futballisták szerződtetését, ugyanakkor több magyar fiatalt is felvisz a kerethez a felkészülés során, szeretné őket is megismerni, és már konzultált a második csapat edzőjével is. Szóba került, hogy tizenegy esztendeje dolgozik együtt a stábjával, amelyet elhozott Budapestre is. Sztanyiszlav Csercseszov ezt azzal indokolta, hogy éppen ez a tizenegy év bizonyítja, remekül illenek egymáshoz, nagyszerűen tudnak együtt dolgozni. Végül, miután elfogytak a kérdések, kacsintva kijelentette, ő elmondta, amit gondolt, de fogalma sincs, a tolmács mit fordított, ezért ő nem vállalhat felelősséget.

Tényleg más stílus, más hangulat érkezett a Groupama Arénába.

Borítókép: Sztanyiszlav Csercseszov olykor szellemesen válaszolt a kérdésekre (Forrás: Fradi.hu)