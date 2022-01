Valter Attilának már a Giro előtt is sűrű lesz a versenynaptára

Valter Attila a Facebook-oldalán szombaton közzétette, hogy mely versenyeken indul az esztendő első felében. A világelitbe tartozó francia Groupama–FDJ 23 esztendős kerékpárosa, aki a tavalyi Giro d’Italián három napon át vezetett az összetettben, s viselte így az ikonikus rózsaszín trikót, az idén május 6-án Magyarországról, Budapestről induló háromhetes olasz körverseny rajtjánál is ott lesz – erről már korábban értesültünk. Valter Attila bejegyzéséből most azt is megtudhattuk, hogy honfitársunknak már a Giro előtt is sűrű lesz a versenyprogramja.

„A szezont már február elején megkezdem a Valenciai körversenyen. Mivel sok más csapattal együtt mi is sokszor edzőtáborozunk ebben a térségben, nagyon örülök, hogy ismerős utakon kezdhetem a szezont, rögtön erős mezőnyben. Ezt két nagyon izgalmas verseny követi, egyrészt a Strade Bianche, aminek exmontisként kifejezetten örülök, valamint a Tirreno Adriatico egyhetes versenye, ami tavaly tévéből nézve az egyik legnehezebbnek tűnt. A felkészülést pedig már két ismerős, hegyes verseny teszi teljessé. A „Volta” Ciclista a Catalunya, A. E. és a Tour of the Alps nagyon fontos állomások minden versenyzőnek, akiknek a Giro d’Italia a fő cél. Ezt a naptárat én magam sem rakhattam volna össze jobban. Az összes verseny, amin indulok, hatalmas presztízsű, és mindegyik rajthoz úgy szeretnék állni, hogy miért ne mehetnék jól itt is?! A grafikát köszönöm az Eurosport Magyarországnak, ha minden igaz, az összes verseny, amin indulok, látható lesz náluk!” – írta ki a Facebook-oldalára Valter Attila.

Borítókép: Szép emlék a rózsaszín trikó a tavalyi Giro d’Italiáról (Forrás: MTI/AP/LaPresse/Gian Mattia D’Alberto)