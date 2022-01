Zavaros felkészülés után sok új arccal folytatódik az NB I

Egy régi mondás szerint: ha Istent meg akarod nevettetni, mesélj neki a terveidről. Ez eszébe juthatott a magyar élvonalbeli klubok vezetőinek is a közvetlenül a hátuk mögött hagyott bő három hétben, hiszen nagyon kevesen tudták úgy végigdolgozni a felkészülést, ahogyan szerették volna. Már csak néhány nap van hátra a bajnoki szünetből, csütörtökön egy elmaradt Puskás Akadémia–Ferencváros találkozó pótlásával kezdetét veszi a tavaszi idény, és a többség okkal gondolhatja, az a lényeg, hogy túl van ezen a keserves időszakon.

Kezdődött azzal, hogy egyik-másik klubnál a teljes felkészülési terv mehetett a kukába a koronavírus miatt. A spanyolországi Marbella három magyar klubot is várt, de csak a Puskás Akadémia érkezett meg, a Mol Fehérvár és a Ferencváros kénytelen volt lemondani az utat, és hazai környezetre kellett átalakítani a munkát. A Bp. Honvéd, a Mezőkövesd és az Újpest törökországi lehetőségektől táncolt vissza az utolsó pillanatokban, a Paks, az MTK és a Kisvárda viszont el tudott utazni Belekbe, ahol meg is valósították a tervezett programjaikat – ez manapság már-már hihetetlenül hangzik. Eleve nem tervezett külföldi edzőtábort a Gyirmót, a Debrecen és a Zalaegerszeg, az ő terveik legalább nem mentek füstbe.

Ilyenkor fontos az új arcokról, a keretben lezajlott változásokról is szót ejteni, és ezen a téren roppant változatos a kép. Tegnapig az Újpest és a Paks nem jelentett be egyetlen új igazolást sem, igaz, az utóbbi kerete mégis bővült, mert visszatért az MTK-nak kölcsönadott Haraszti Zsolt. Az újpestiekre ennek éppen az ellenkezője érvényes, ők ugyanis eladták Junior Tallo játékjogát a török Samsunspornak, és – egyelőre – nem érkezett senki sem a helyére. Nem kényeztette el a híveit átigazolási hírekkel a Ferencváros és a Debrecen sem, mindkettő a múlt héten mutatta be egyetlen új szerzeményét. A címvédő a nigériai Fortune Akpan Bassey-t a cseh Ceské Budejovicétől csábította el, a Loki pedig a már nála játszó északmacedón David Bubunski öccsét, Doriant hozta el a bolgár Botev Vracától, Németh Krisztián viszont felbontotta a szerződését. Egy új arc bukkant fel Kisvárdán is, a lengyel Rafal Makowskit szerződtette a klub. Sajátos módon erősítésnek számít, hogy a klub vezetése mégsem száműzte a második csapatba a román Claudiu Bumbát, akinek a nyáron lejár a szerződése, és nem akar hosszabbítani.

Nagyon aktív volt viszont a játékospiacon például az MTK, amelyhez hat új futballista érkezett, közöttük a magyar Futács Márkó, és amelytől öten távoztak. Információink szerint lesz hetedik érkező is, az egykori válogatott, a 2016-os Eb egyik hőse, Stieber Zoltán is a kék-fehéreknél köthet ki. A Mol Fehérvárnál inkább a minőség számított, nem a mennyiség. Az ukrán Bohdan Ljednyev stabil tagja volt a Dinamo Kijevnek, Peter Zulj a török Basaksehir erősségének számított eddig, és cseppet sem mellékesen tizenegyszeres osztrák válogatott. A Bp. Honvéd is külföldön talált magának való „portékákat”, a szerb Topolyától Marko Petkovics, az ukrán Minajtól pedig Olekszandr Petruszenko kötött ki Kispesten, ahol már nem érdemes keresni a korábbi közönségkedvencet, Eppel Mártont, mert ő Diósgyőrbe távozott, a belga–algériai Mohamed Mezgrani pedig a Puskás Akadémiában folytatja a pályafutását, a felcsútiak mást nem is igazoltak, viszont visszahívták Zalaegerszegről a kölcsön adott Skribek Alent.

Érthető, hogy az utolsó helyen álló Gyirmót mindent megtett a csapat megerősítéséért, aminek érdekében négy légióssal gazdagodott, szlovák, curacaói (holland), fehérorosz és északmacedón játékosok érkeztek a klubhoz. Ezen is túltett azonban a Mezőkövesd, amely öt új futballistával frissítette a keretét, köztük van például a Honvédból és az MTK-ból jól ismert Patrick Ikenne-King is. A Zalaegerszeg elsősorban kölcsönbe vett fiatal játékosokat, nála játszik a tavasszal többek között az egyetlen magyar Puskás-díjas, Zsóri Dániel is.

Dióhéjban ez történt a tizenkét klubbal januárban, a hét végén pedig olyan rangadókkal folytatódik a bajnokság, mint a Mol Fehérvár–Puskás Akadémia vagy az Újpest–Ferencváros mérkőzés.

