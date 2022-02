A Fenerbahce kikaparta a gesztenyét a Sopronnak az Euroligában

A Sopron Basket vasárnap este 18 órakor Magyar Kupa-döntőt játszik, és teszi ezt egy nagyon jó hír tudatában. A magyar bajnok ugyanis a kontinens elitjét tömörítő Euroliga B csoportjában a második helyen állva fejezte be az utolsó mérkőzését, de hogy ott is végezzen, ahhoz a járvány miatt egy elmaradt mérkőzés pótlásakor született kedvező eredményre is szüksége volt.

Ezt szombaton délután játszották le, és a Fenerbahce hazai pályán a papírformának megfelelően 82-65-re legyőzte a az olasz Schio együttesét. Bár egy találkozó még hátravan a csoportban, az már nem befolyásolja a Sopron sorsát, a Fenerbahce mögött a második helyen zárta a csoportkört, ami azt jelenti, hogy a március elején – pontos időpontjuk még nincs a negyeddöntőknek – kezdődő rájátszásban pályaelőnyben lesz. A negyeddöntős párharcok az egyik csapat második győzelméig tartanak majd, és amennyiben harmadik mérkőzésre kerülne sor, akkor azt hazai pályán játszhatná a magyar csapat.

Az ellenfélre még várni kell, mert az A csoportban még nem fejeződtek be a küzdelmek, azt azonban már most tudni lehet, hogy a Sopron a cseh USK Praha vagy a spanyol Avenida Salamanca ellen léphet pályára, jövő csütörtökön a Montpellier–Salamanca meccs után alakul ki a végső sorrend.

Borítókép: Határ Bernadett és csapata kedvező helyzetben folytathatja az Euroligában (Fotó: fiba.com)