A Mercedes eloszlatta a kérdéseket Hamilton jövőjéről

Rengeteg volt a kérdőjel Lewis Hamilton (Mercedes) jövőjét illetően a Formula–1-ben, miután tavaly egy ellentmondásos finálé után elveszítette a világbajnokságot Max Verstappennel (Red Bull) szemben.

A brit pilóta főnöke, Toto Wolff a történteket követően elhintette, elképzelhető, hogy a hétszeres bajnok csalódottsága miatt nem folytatja a versenyzést a száguldó cirkuszban, és Hamilton is csendbe burkolózott a közösségi médiában, hosszú heteken keresztül kétségek között hagyta a rajongóit. Egy hete azonban újra jelentkezett az Instagramon: egy fotóval tudatta, hogy visszatért. A közösségi médiába mindenképp, de feltehetően az F1-be is, ugyanis a 37 éves pilóta múlt péntek óta folyamatosan videókat oszt meg a felkészüléséről az online felületeken.

A Mercedes-istálló ezt a feltevést erősítette meg szombaton, amikor közleményt adott ki az idei autójának, a W13-asnak a leleplezéséről, amelyben említést teszt a 2022-es pilótapárosáról is.

„Február 18-án, pénteken hivatalosan is bemutatjuk az új korszak első autóját, a Mercedes-AMG F1 W13 E Performance-t. Az új versenygépünket egy digitális prezentáción mutatjuk be, amelyet élőben közvetítünk a közösségi médiafelületeinken – kezdték a németek. – Lehetőségük lesz arra, hogy meghallgassák 2022-es versenyzőpárosunkat, Lewis Hamiltont és George Russellt, valamint csapatfőnökünket és vezérigazgatónkat, Toto Wolffot is – tették hozzá.”

Így tehát nem maradt több kérdés, a hétszeres világbajnok ott lesz jövőre is a mezőnyben, és a finn Valtteri Bottas helyére érkezett brit George Russell csapattársaként fog versenyezni.

Az autóbemutatót jövő pénteken 10 órai kezdettel tartják majd. A 2022-es konstrukció másnap pályára is fut Silverstone-ban, az még egyelőre kérdéses, hogy melyik pilóta vezeti majd a W13-at.

A 2014 óta tartó hibrid éra abszolút uraként a Mercedes zsinórban kilencedik konstruktőri bajnoki címét ünnepelheti az idény végén, amennyiben minden a tervei szerint alakul.

Borítókép: Lewis Hamilton a 2021-es Szaúd-arábiai Nagydíj dobogóján (Fotó: EPA/Andrei Isakovic)