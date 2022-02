Callum Styles tagja lesz Marco Rossi válogatott keretének

Több hónapos háttérmunka előzte meg Callum Styles honosítását, aki nemrég megkapta a magyar állampolgárságot, így minden akadály elhárult az elől, hogy bemutatkozzon a magyar válogatottban, írja a The Sun, amely azt is tudni véli, hogy a játékos tagja lesz Marco Rossi következő válogatott keretének márciusban.

Az angol lap azt is írja, hogy március 14-én lesz a hivatalos bejelentés, amikor Rossi kihirdeti majd a csapatát a Szerbia (március 24.) és Észak-Írország (március 29.) elleni meccsekre.

Februárban a magyar válogatott szövetségi kapitánya, is nyilatkozott az angol játékosról: – A nagyszülei révén magyar származású Callum Stylest is figyeljük – ismerte el Rossi. – Nagyon jól illeszkedne a válogatottba, sok pozícióban használható a középpályán, erőssége a bal lába. Jól lát a pályán és még csak huszonegy esztendős, kész vagyok meghívót küldeni neki, ha a szabályok ezt lehetővé teszik.

A bal oldalon a védekezést tekintve Rossi jelenleg csak a felcsúti Nagy Zsoltra számíthat, aki az elmúlt időszakban érett válogatott játékossá, így elkélne az erősítés ebben a szerepkörben. Callum Styles tavaly magától jelentkezett be a magyar válogatottnál, amikor Angliában arról nyilatkozott, hogy a nagyszülei származása révén magyar és ukrán válogatott is lehetne.

– Mindig az volt az álmom, hogy egy nap válogatott labdarúgó legyek, szóval ha valaha meghívót kapnék, az egy valóra vált álom lenne nekem. Azért kell folytatnom a munkát, hogy ezt elérjem – fogalmazott Styles áprilisban. – Nem igazán számít, hogy melyik szóba jöhető országban teljesül a célom, a lényeg, hogy válogatott lehessek. Bízom benne, hogy a jövőben kapok meghívót valamelyik U21-es vagy felnőtt nemzeti csapatba, de addig is a Barnsley-ra koncentrálok, és majd meglátjuk, mi történik.

A bal oldalon bevethető labdarúgó Angliában, Buryban született, innen és feltehetően az olasz legenda, Roberto Baggio után kapta a „Bury Baggio” becenevet.

A Bury csapatának tagjaként alacsonyabb osztályokban kezdte a játékot, aztán 2018-ban leigazolta a Barnsley, amellyel 2019 óta az angol másodosztályban szerepel. Az előző idényben 42 meccsen négy gólt szerzett, februárban a hónap gólját lőtte, s ugyanekkor a hónap legjobb fiataljának is megválasztották az angol második, harmadik és negyedik vonal közös szavazásán.

A jelenlegi évadban is stabil kezdő a kiesés ellen küzdő, 22. helyen álló Barnsleyban, amelyben már 31 bajnokin lépett pályára a Championship jelenlegi idényében. A The Sun szerint már több csapat éreklődött Styles megszerzése iránt, név szerint említik a Blackburnt, a Nottingham Forestet és a New York Red Bullst, de a magyar válogatott lehetőség jelentheti számára az igazi áttörést.

Megjegyzik, hogy magyar állampolgárként Styles uniós játékos lett, így a Brexit sem befolyásolja a karrierjét, s 21 évesen nagy lehetőségek állnak előtte. A Transfermarkt 3 millió euróra teszi az értékét, ezzel a magyar labdarúgók között máris a hetedik helyen állna.

Borítókép: Callum Styles a Barnsley mezében (Fotó: Barnsley Football Club)