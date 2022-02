Hajnal Tamás elmondta, kit miért szerződtetett a Fradi

A Ferencváros a Myrto Uzuni La Ligába, a Granadába való eladásából származó bevételt egy az egyben visszaforgatta csapatépítésre, és még ezen felül is költött. Marquinhos és Fortune Bassey másfél-másfél millió, Anderson Esiti egymillió, Carlos Auzqui 800 ezer eurójába került az FTC-nek.

A módszer jól bevált: a Ferencváros öltözőjében az utóbbi esztendőkben rendre télen volt nagyobb mozgás, mondván, a nyári Bajnokok Ligája-selejtezőre már összeérő csapat szállhasson harcba.

Ugyanakkor ahol fát vágnak, ott a forgács is hullik. A Ferencváros az elmúlt esztendőkben több légióst is igazolt, értelemszerű, hogy voltak közöttük olyanok, akiknek megszerzése nem lett telitalálat. A legnagyobb kluboknál is előfordul ilyen „mellényúlás” – ez az utóbbi időszakban a Ferencvárosnál egyértelműen igaz volt a kölcsönbe érkező, ám azóta távozó horvát Marijan Cabrajára, az egy év alatt csak négy NB I-es mérkőzésen szóhoz jutó grúz Giorgi Haraisvilire és a legutóbb a lengyel Lech Poznannál kölcsönben szereplő, de onnan eltanácsolt horvát Roko Baturinára is. Eddig nyújtott teljesítménye alapján idevehetjük a bosnyák Muhamed Besicet is, aki korábban közönségkedvenc volt, ám visszatérése óta nem igazán volt hasznára a csapatnak.

Az új igazolásoktól sokat várnak, és a Nemzeti Sport összeállításában Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója részletes jellemzést adott róluk.

– Fortune Bassey játékában sok minden ötvöződik: a dinamika, a gyorsaság, az erő, mellette pedig bizonyítottan tudja, hol a kapu. Az elmúlt három esztendőben lépésről lépésre haladt előre, a harmad-, a másod-, majd a cseh első osztályban bizonyított, a technikai képzettsége is megvan ahhoz, hogy az NB I egyik legjobb csatára legyen – mondta a 23 éves nigériai támadóról Hajnal Tamás.

Borítókép: Carlos Auzquitól is sokat várnak (Forrás: Nso.hu)