Jobban van a koponyasérülést szenvedett magyar futballista

A Nyíregyháza–Tiszakécske NB II-es mérkőzés első félidejének legvégén vendégszögletnél összefejelt a hazaiak két labdarúgója, Szabó Bálint, valamint Paku Roland. Előbbi megúszta talpon az esetet, a fejét fogva botorkált le a pályáról, utóbbi viszont az eszméletét vesztette és a földre rogyott.

Nagy volt a riadalom, egyből beszaladtak az orvosok.

A 28 éves, zentai születésű középpályást kemény fából faragták, saját lábán hagyta el a pályát, igaz, a mentők rögvest bevitték a nyíregyházi kórházba kivizsgálásra, ahol kiderült, hogy koponya- és arccsont-törést szenvedett.

Csapattársai megtették a tőlük telhetőt, 2-0-ra megnyerték a találkozót, ami után üzentek a játékosnak.

Szerencsére Paku Roland már jobban van, s nyilatkozott is a klubja honlapjának:

– Sok emlékem nincs az ütközésről, igazából a mentőben tudatosult bennem, hogy baj van. Azonnal kórházba szállítottak, ahol délután röntgen és CT-vizsgálatokat végeztek. A koponyám és az arccsontom sérült meg, törést mutattak a műszerek, de mivel nincs elmozdulás, így nem kell műteni. A bal szememmel még alig látok, ez a vérömlenytől van, lassan húzódik vissza a duzzanat. Most még egy szájsebészeti vizsgálatra kell mennem, ezt követően engednek haza. A tervek szerint három hét múlva mozoghatok, majd Darabos Balázs erőnléti edző segítségével kezdhetem újra a munkát, és az orvosok szerint március végén újra pályán lehetek. A párom nézte a stream közvetítést, és azonnal látta, hogy én fekszem a földön. Nagyon aggódott, csak akkor nyugodott meg kicsit, mikor látta, hogy talpon vagyok. Most anyukám segít nekünk a kicsi gondozásában. Nem könnyű most, de fontos, hogy pozitívan gondolkodjak, és előre tekintsek. Lehetett volna rosszabb, sokkal rosszabb is.

Borítókép: Paku Roland az eset után a saját lábán hagyta el a lábát, de később kiderült, nagy a baj (Fotó: Nyíregyháza Spartacus)