Két játékos érkezését jelentette be a Ferencváros

A Ferencváros női kézilabdacsapata nehéz sorozatban van. A fővárosi együttes legutóbbi két meccsét elveszítette a Bajnokok Ligájában, szombaton a Rosztov-Don ellen újabb nehéz találkozó vár az együttesre, amelyet ráadásul sérülések is sújtanak.

A válogatott kapus, Bíró Blanka a teljes idényre kidőlt, és a német beállóra, Julia Behnkére is legalább két hónap kihagyás vár.

Az FTC-Rail Cargo Hungaria reagált a nehéz helyzetre: visszarendelte az MTK-nak kölcsönadott kapusát, a junior világbajnok Suba Sárát, és kölcsönvette a Siófoktól a Győr színeiben kiegészítő játékosként kétszeres BL-győztes Sirián Szederkét.

– Kézenfekvő volt, hogy a csapatot, az edzői stábot és az itteni munkát tökéletesen ismerő junior világbajnok kapust, Suba Sárát hívjuk vissza, aki kölcsönben szerepelt az MTK-nál, az utóbbi években pedig rendszeresen védett az NB I-ben – idézi a fradi.hu a klub ügyvezetőjét, Görög Zsoltot. – Itt szeretném megköszönni az MTK vezetőségének hozzáállását, amellyel lehetővé tette, hogy Saci az idény közepén kerüljön vissza a Népligetbe. Sirián Szederke kölcsönbe érkezik hozzánk, és nagyon örülök, hogy személyében nemzetközi szinten is tapasztalt, rutinos játékos csatlakozik a kerethez. Szeretném hangsúlyosan megköszönni a Siófok vezetőségének, s különösen ügyvezetőjének, Fodor Jánosnak, hogy ennyire készségesen állt az ügyünkhöz, rendkívül nagyvonalú és segítőkész volt a tárgyalások során. Hiszem, hogy a magyar kézilabda érdeke is, hogy a Ferencváros jól szerepeljen a nemzetközi porondon, és Fodor János is ennek érdekében döntött játékosa kölcsönadásáról.

Borítókép: Bíró Blanka ebben az idényben már nem léphet pályára (Fotó: MTI/Illyés Tibor)