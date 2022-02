Liu Shaolin volt barátnője is üzent a drámai döntő után

Csúnya véget ért a két gyorskorcsolyázó kapcsolata 2018-ban, amit Christie nehezen viselt, az angol bulvármédiában arról beszélt, sms-ben szakítottak. Azóta önéletrajzi könyvet is írt, amelyben súlyos dolgokról vallott, az öngyilkosság gondolata is megfordult a fejében, bokasérülése pedig visszavetette a pályafutását, így a pekingi olimpián sem szerepel.

Sőt egy tavalyi interjúban elárulta, pultosként dolgozott a nehéz időszakban.

– Tizenhat évet áldoztam az életemből, hogy érmet szerezzek az olimpián, de csak azt sikerült elérnem, hogy már nem is támogatják a sportolásomat, hiába voltam háromszoros világ- és tízszeres Európa-bajnok, egy Pizza Hutban kellett dolgoznom pultosként – vallotta be Christie a The Guardiannek.

Ha valaki, akkor őt tudhatja, milyen az, amikor az olimpián minden balul sül el. 2018-ban, Phjongcsangban esélyesként 500 méteren bukott és sárga lappal miatt nem jutott tovább, 1000 méteren kizárták, 1500 méteren megint csak elesett. Aztán depresszióba süllyedt.

A sportágat azonban aktívan követi, és a férfiak mai döntője után nem az olimpiai aranytól megfosztott Liu Shaolin Sándornak üzent, hanem az öccsének, Liu Shaoangnak, aki éppen ennek köszönhetően szerezte meg a bronzérmet, hiszen eredetileg a negyedik helyen ért célba a futamában.

Christie nem fűzött sokat az Instagram-történetek között megjelent bejegyzéséhez, mindössze három tüzes emojit írt a képre, amit leginkább gratulációnak foghatunk fel.