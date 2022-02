Így fosztották meg Magyarországot az olimpiai aranytól + videó

Amint arról beszámoltunk, a pekingi téli olimpián a férfi rövid pályás gyorskorcsolyázók versenyében férfi 1000 méteren Liu Shaolin Sándor haladt át elsőként a célvonalon, de utólag mindenképpen vitatható, mondjuk ki, felháborító döntéssel kizárták. Ez azt is eredményezte, hogy a bronzérmes a negyedik helyen bekorcsolyázó öccse, Liu Shaoang lett. Utóbbi nem sokkal később az M4 Sport kamerája előtt nyilatkozott.

– Próbálok diplomatikus maradni, mert a történtek után a pályán kicsit elvesztettem a fejemet, elszabadultak az érzelmeim. De nem tudom, hogy ilyen esetben mit kellett volna csinálnom. Próbálok megnyugodni, elfelejteni, hogy mi történt, és készülök a következő futamokra… – kezdte Liu Shaoang, majd utalt arra, hogy a nap során előfordult, hogy a bírók az ő, valamint bátyja javára döntöttek.

– Kaptunk sok jót, és kaptunk sok rosszat is. Nekem az is nagyon rosszul jött, hogy visszafújták a döntőt. Nagyon jól, erősnek éreztem magam, volt egy szép előzésem is. Az újraindítás után sajnos már nem tudtam előrébb lépni, nekem így ebben most ennyi volt. Ami a döntőt illeti, az én korábbi futamaimban is sok „kezezés” volt. A döntést el kell fogadnunk, tovább kell lépnünk rajta. Sanyinak is azt mondtam, hogy ami történt, megtörtént, felejtsük el, és lépjünk tovább. Ami engem illet, örülök a bronznak, a végén legalább Vu Ta-csinget meg tudtam előzni.

Azért Liu Shaolin Sándornak nem lesz könnyű túllépnie ezen a döntőn, közvetlenül utána nem is akart nyilatkozni, megrázta a fejét, amikor az M4 Sport megállította volna. Ebben a helyzetben ez teljesen érthető.

A drámai döntő az Eurosporton:

Borítókép: Ezért tényleg ki kellett zárni Liu Shaolin Sándort?! (Fotó: MTI/Kovács Tamás)