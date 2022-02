Nebojsa Vignjevics vesztes meccsen tért vissza a magyar futballba

Egy hete a Bp. Honvéd veresége a Gyirmóttól megpecsételte Horváth Ferenc sorsát, a vezetők menesztették őt, majd a hét közben szerződtették az Újpest korábbi trénerét, Nebojsa Vignjevicset. A szerb edző lényegében ott folytatta, ahol a magyar bajnokságban legutóbb abbahagyta: 2020 májusának végén éppen egy Kisvárdán elszenvedett 1-0-s vereség után mondott búcsút az Újpestnek, és a kispestiekkel elsőre most éppen ugyanoda utazott. A lila-fehéreknél egyébként 2013 októberében egy MTK ellen idegenbeli 1-0-s sikerrel mutatkozott be.

Nebojsa Vignjevics a Bp. Honvéd edzőjeként tért vissza Magyarországra. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Most is jól kezdődött számára a találkozó: Zsótér szögletéből Batik már a 3. percben vezetést szerzett egy szép fejessel. Sokáig nem örülhetett Nebojsa Vignjevics, mert a Kisvárda gyorsan kiegyenlített: a 11. percben Bumba beadása után röviden tisztáztak a vendégek, a tizenhatos előterében Hej elé pattant a labda, aki erőből, laposan visszarúgta középre, az ötös közelében Kravcsenko átvette, majd öt méterről a kapuba lőtt – 1-1.

A Bp. Honvéd játékosainak nem szegte kedvét a gyors válasz, bátran futballoztak, aminek a 29. percben meglett az eredménye: Tamás balról adott be, a nagy lendülettel érkező Zsótér pedig a védőket megelőzve a bal alsó sarokba fejelt – 1-2. Ezt követően nagyon rákapcsolt a Kisvárda, és három nagy lehetősége is akadt a szünetig az ismételt egyenlítésre, ám ezek kimaradtak, jó részt Szappanos kapusnak köszönhetően.

Bumba több kihagyott helyzet után tudott egyenlíteni. Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

A folytatásban nem változott a kép, a hazai csapat támadott, többet birtokolta a labdát, de nemigen boldogult a kispesti védelemmel, a vendégek pedig kontrákra spekuláltak. A 65. percben siker koronázta a házigazdák erőfeszítéseit. Az egy perccel korábban beállt Camaj éles szögből, balról célozta meg a kaput, Szappanos kivetődve beleütött a labdába, amely az érkező Bumba elé pattant, ő pedig négy méterről a hálóba lőtt – 2-2. Négy perccel később pedig vezetett is a Kisvárda: Camaj lódult meg a bal szélen, nagy vágta után középre adott, ott Melnik az átvétellel becsapta Tamást, majd hét méterről a kapu közepébe helyezett – 3-2.

A montenegrói Driton Camaj tehát remek cserének bizonyult, a beállása után öt percen belül két gólt is előkészített. Természetesen fordított lett a játék képe, most már a kispestiek próbálták meg minél többet birtokolni a labdát és támadni vele, a házigazdák pedig gyors ellentámadásokra törekedtek. Nebojsa Vignjevics az utolsó percekben még a védőket is előreküldte, és a 92. percben az egyikük, Batik Bence elesett egy ütközés után a tizenhatoson belül, hosszas videózás után Bognár játékvezető nem ítélt tizenegyest. Így a szerb edző vesztes meccsen tért vissza Magyarországra és debütált a Bp. Honvéd kispadján.

NB I, 19. forduló

Péntek

Szombat

Kisvárda–Bp. Honvéd 3-2 (1-2), Kisvárda, 1765 néző, jv.: Bognár T. Gólszerző: Kravcsenko (11.), Bumba (65.), Melnik (69.), illetve Batik (3.), Zsótér (29.)

Vasárnap

